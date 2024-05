ChatGPT jako dedykowana aplikacja na komputery Mac

ChatGPT w końcu posiada dedykowaną aplikację na macOS. Pozwala ona świetnie zastąpić Siri.

Za zaledwie kilkanaście dni firma Apple na WWDC 2024 zaprezentuje swoje rozwiązania związne z wykorzystaniem generatywnej sztucznej inteligencji w systemach operacyjnych z rodziny macOS i iOS. Tymczasem OpenAI zdecydowało się udostępnić oficjalną aplikację umożliwiającą wygodny dostęp do ChatuGPT.

Aplikacja ChatGPT trafia na macOS Źródło: OpenAI

OpenAI po raz pierwszy o natywnej aplikacji na komputery Mac poinformowało na początku maja 2024 roku podczas swojej konferencji prasowej. Program jest już dostępny, ale niestety oficjalnie nie skorzysta z niego każdy. Aby korzystać z dedykowanej aplikacji należy bowiem posiadać subskrypcję w wersji Plus lub Team.

Co istotne w wymaganiach OpenAI informuje o konieczności posiadania komputera Apple z procesorem Apple Silicon. Tym samym posiadacze komputerów wyposażonych w układy Intel nie skorzystają z generatywnej AI. Również Apple ma ograniczyć dostęp do funkcji AI na starszych sprzętach wykorzystujących architekturę x86.

Dedykowana aplikacja ChatuGPT na system operacyjny macOS pozwala skorzystać z kilku przydatnych funkcji. Zaliczamy do nich możliwość przesyłania zrzutów ekranu oraz obrazów bezpośrednio z urządzenia, dostęp do chatbota opartego na głosie oraz większe możliwośći personalizacji do własnych potrzeb.