Ceneo wygrywa w polskim sądzie z Google

Sąd w Warszawie wydał tzw. orzeczenie zabezpieczające, które zakazuje firmie Google faworyzowania własnej, oferowanej użytkownikom w Polsce usługi porównywania cen, kosztem innych usług tego typu. Postanowienie ma obowiązywać do czasu oficjalnego rozpatrzenia tej skargi przez sąd i uprawomocnienia się wyroku.

Pozew w tej sprawie wniósł do sądu znany polski serwis Ceneo, według którego Google stosuje takie praktyki od zeszłego roku. Polegają one na tym , że Google faworyzuje w wynikach wyszukiwania własną porównywarkę cen, jak również przekierowuje ruch internetowy do własnej usługi zakupowej Google kosztem podobnej usługi Ceneo. Polski serwis oskarża również Google o to, że wyświetla dla Ceneo nieautoryzowane reklamy, które mogą zostać wykorzystane do przeglądania w preferencje użytkowników poszukujących ofert w Ceneo.

Ceneo wzywało wcześniej Google, aby zaprzestało tych praktyk. Jednak Google nie reagowało na te prośby, w związku z czym Ceneo nie miało wyboru i oddało sprawę do sądu. Nieoficjalnie wiadomo, że Google może zostać ukarany grzywną w wysokości do 12 tys. euro dziennie, jeśli nie zaprzestanie stosowania takich praktyk.

Zobacz również: