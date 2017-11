6 grudnia 2017 na rynku ukaże się specjalna publikacja „CIO TOP 100”, związana z jubileuszem 15-lecia Klubu CIO, najstarszego w Polsce miejsca spotkań i wymiany doświadczeń menedżerów informatyki.

Premiera „CIO TOP 100” odbędzie się podczas Gali CIO Roku 2017, na której dowiemy się, który z polskich menedżerów IT w tym roku zdobył ten prestiżowy tytuł.

Ekskluzywna publikacja wydana z okazji XV Konkursu CIO Roku zawiera sylwetki tegorocznych liderów cyfrowej zmiany w organizacjach (CIO Roku, Diamenty CIO), przypomnienia postaci historycznych zwycięzców konkursu i dalszy rozwój ich kariery zawodowej od momentu wygranej w konkursie. W jej skład wchodzi także druga edycja listy CIO 100, zawierająca nazwiska najbardziej wpływowych szefów IT, którzy od lat kształtują polską informatykę i nadają ton cyfrowej transformacji.

Lista nie jest tylko spisem nazwisk, ale przedstawieniem każdej z sylwetek CIO, ich dorobku zawodowego, najciekawszych wdrożeń, w których brali udział, sukcesów biznesowych osiągniętych dzięki projektom IT.

„CIO TOP 100” to również dwa unikalne badania. Pierwsze z nich przedstawia i analizuje decyzyjność menedżerów IT w inicjowanych procesach zakupowych IT w organizacjach. Drugie badanie to „Priorytety 2018”, w którym redaktorzy pytali menedżerów IT o aktualne i przyszłoroczne budżety IT. Badanie miało na celu pokazanie, jak zmieniać się będą wydatki na IT w 2018 r. w kategoriach:

• Bezpieczeństwo

• Zatrudnienie

• Outsourcing usług

• Usługi

• Cloud computing

• Oprogramowanie i aplikacje

• Infrastruktura IT

• Nowe technologie.

Zapraszamy do lektury!