ByteDance: nie mamy zamiaru sprzedawać TikToka

Takiego obrotu sprawy administracja amerykańska nie spodziewała się. ByteDance (chińska spółka będąca właścicielem TikToka) zamieściła dzisiaj na należącej do niej platformie społecznościowej Toutiao wpis, w który zapewnia iż nie ma w planach sprzedaży TikToka.

„Jesteśmy pewni iż mamy rację i będziemy walczyć o swoje prawa w sądach. Fakty i konstytucja są po naszej stronie”, powiedział w tym tygodniu w filmie opublikowanym na platformie Shou Zi Chew (szef TikToka).

Zaostrzenie kontroli Pekinu nad prywatnymi firmami wzbudziło w USA obawy, że TikTok jest tak naprawdę jest kontrolowany przez Komunistyczną Partię Chin. TikTok wielokrotnie zaprzeczał takim twierdzeniom, jednak nikt w takie zapewnienia nie wierzy. Doniesienia zachodnich mediów o sprzedaży TikTok przez ByteDance są nieprawdziwe, czytamy we wpisie, do którego spółka ByteDance dołączyła zrzut ekranu pokazujący napisany po chińsku artykuł, zapewniający iż jest to plotka.

Kilka dni wcześniej spółka ByteDance zapowiedziała, że będzie się odwoływać od przyjętej i podpisanej w połowie tego tygodnia przez Joe Bidena ustawy, która wzywa do sprzedaży TikToka, grożąc iż w przeciwnym przypadku zostanie on zakazany w USA. ByteDance twierdzi, że ustawa powinna zostać uchylona, ponieważ jest sprzeczna z konstytucją USA. Jest jeszcze jeden ciekawy aspekt tej sprawy. Niektóre internetowe serwisy donoszą, że nawet wtedy, gdyby ByteDance zdecydowało się wystawić na sprzedaż TikToka, to w grę wchodzi wyłącznie goła aplikacja, bez zarządzającego nią algorytmu.

Jednocześnie TikTok wyjaśnił, do kogo należy. I tak ByteDance jest właścicielem pakietu kontrolnego, gwarantujące mu 20% udziałów w TikToku. Około 60% udziałów należy do inwestorów instytucjonalnych, w tym do kilku największych amerykańskich firm inwestycyjnych. Pozostałe 20% jest własnością pracowników TikTok na całym świecie. Firma przypomina też, że trzech z pięciu członków zarządu ByteDance to Amerykanie.