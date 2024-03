Biały Dom obejmie sankcjami kolejną chińską firmę produkującą chipy

Administracja amerykańska jest bliska podjęcia decyzji, aby do listy Entity List (na której umieszcza się firmy, z którymi biznes amerykański nie może utrzymywać kontaktów biznesowych) dodać kolejną chińską firmę. Tym razem chodzi o ChangXin Memory Technologies (w skrócie CXMT), znanego producenta pamięci DRAM.

Entity List została utworzona, aby zatrzymać rozwój chińskiego przemysłu produkującego chipy oraz jego zdolność do rozwijania technologii chipów wojskowych i sztucznej inteligencji. Firma CXMT ma swoją główną siedzibę w Hefei i jest czołowym chińskim producentem układów pamięci dynamicznej o swobodnym dostępie. Jak dotąd firmie tej udało się uniknąć sankcji i zaopatrywała się w sprzęt do produkcji pamięci od firm amerykańskich, takich jak Applied Materials i Lam Research. Okazuje się, że Stany Zjednoczone chcą obecnie zrewidować to stanowisko i wciągną ją na listę Entity List.

To efekt spekulacji, że CXMT od roku rozwija technologię High Bandwidth Memory (HBM). Cieszy się ona ostatnio dużym zainteresowaniem firm produkujących pamięci, ze względu na szybkość przetwarzania danych i wydajność, które to parametry w porównaniu z tradycyjną pamięcią DRAM są bardzo atrakcyjne. Jeśli CXMT dokona przełomu i uda jej się opanować produkcję pamięci wykorzystujących technologię HBM, będzie to poważne zagrożenie dla firm amerykańskich.

Zobacz również:

Jest raczej pewne, że produkcją takich pamięci zajmie się wtedy firma Huawei, który boryka się z poważnymi problemami od czasu nałożenia na niej sankcji przez USA w 2019 r. Na amerykańskiej liście podmiotów objętych sankcjami znajdują się obecnie oprócz Huawei takie firmy, jak Semiconductor Manufacturing International Co z siedzibą w Szanghaju i Yangtze Memory Technologies Co.

Źródło: evertiq