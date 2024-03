Biały Dom chce wzmocnić kontrolę nad sztuczną inteligencją

Administracja amerykańska dostrzega niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą sztuczna inteligencja i stara się zawczasu przeciwdziałać temu zagrożeniu. Dlatego Biały Dom ogłosił wczoraj, że od 1 grudnia 2024 roku wszystkie agencje federalne USA będą musiały wdrożyć rozwiązania, które uchronią obywateli przed zagrożeniami związanymi z używaniem przez nie AI.

Według Białego Domu istnieje realna obawa, że sztuczna inteligencja wymknie się spod nadzoru człowieka i w pewny momencie może spowodować nieprzewidziane i potencjalnie negatywne skutki. W oświadczeniu Biały Dom podał kilka przykładów, w jaki sposób można wprowadzić zabezpieczenia w celu ochrony Amerykanów.

W jednym z przykładów wspomniano, że podróżni mogliby mieć możliwość rezygnacji z narzędzi do rozpoznawania twarzy na lotniskach. W innym przypadku Biały Dom stwierdził, że należy stworzyć możliwość weryfikowania niektórych informacji dostarczanych przez sztuczną inteligencję. Powinny to być np. informacje dotyczące np. tak wrażliwego obszaru, jak opieka zdrowotna.

Sztuczną inteligencję można i powinno się kontrolować. Mogą to być różnego rodzaju zabezpieczenia i mechanizmy, które będą na bieżąco analizować czy sztuczna inteligencja wspierająca pracę agencji rządowych jest wykorzystywana w odpowiedni sposób. Rząd USA wykorzystuje sztuczną inteligencję od kilku lat, ale jak dotąd nie było to w żaden sposób skodyfikowane oraz obudowane przepisami. Biały Dom opublikował co prawda w zeszłym roku rozporządzenie w sprawie sztucznej inteligencji, jednak było tylko zalecenie, aby agencje rządowe używające AI skoncentrowały swoją uwagę na kwestii bezpieczeństwa. Dzisiejsze zarządzenie idzie dalej i ujmuje te zalecenia w konkretne przepisy prawa.