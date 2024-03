Beyond.pl dołącza do programu partnerskiego Broadcom

Beyond.pl, dostawca usług data center, chmury i Managed Services, przystępuje do programu partnerskiego Broadcom Advantage Partner Program.

Broadcom Advantage Partner Program to nowy program partnerski stworzony przez Broadcom po przejęciu VMware. Beyond.pl jest jednym z nielicznych dostawców usług IT w Europie Centralnej, który został wytypowany do uczestnictwa w inicjatywie.

Beyond.pl dołącza do programu w roli VMware Cloud Service Provider (VCSP) jako Premier Partner. Ten poziom współpracy umożliwia Beyond.pl sprzedaż całego portfolio produktów VMware by Broadcom. Uruchomienie programu odbędzie się 1 maja 2024 r. „Przystąpienie do programu partnerskiego Broadcom Advantage Partner Program gwarantuje naszym klientom niezakłóconą kontynuację świadczeń usług chmury dla biznesu VMware oraz utrzymuje nasze uprawnienia do budowania i utrzymywania środowisk prywatnych i publicznych na technologii VMware niezależnie od miejsca ich lokalizacji: tłumaczy Wojciech Stramski, CEO Beyond.pl.

Beyond.pl wspiera i rozwija środowiska klienckie VMware, które są utrzymywane zarówno w centrach danych spółki, jak i w ośrodkach innych dostawców oraz modelu on-premise. VMware jest również jednym z fundamentów technologicznych, na którym Beyond.pl zbudował kompleksową ofertę BaaS (Backup as a Service) i DRaaS (Disaster Recovery as a Service). Spółka zapewnia odtworzenie systemów i danych w chmurze prywatnej lub współdzielonej VMware w czasie i scenariuszach zgodnych z indywidualnymi wymogami biznesowymi klienta.

„Zaproszenie Beyond.pl do kontynuacji partnerstwa to wyraz uznania dla jakości dostarczanych usług oraz wiedzy całego zespołu. To również sygnał dla rynku i firm poszukujących sprawdzonego dostawcy, że jesteśmy właściwym partnerem technologicznym. Od wielu lat budujemy wewnętrznie kompetencje w obszarze technologii wirtualizacyjnych, w tym systematycznie rozbudowujemy dedykowany zespół obsługujący wymagające projekty VMware. Aktualnie utrzymujemy i zarządzamy bardzo złożonymi środowiskami chmurowymi VMware, na których utrzymywane są kluczowe systemy biznesowe naszych klientów, zarówno w instalacjach on-premise, jak i off-premise – dodaje Wojciech Darłowski, Członek Zarządu Beyond.pl ds. Chmury i Managed Services.

Broadcom Advantage Partner Program to kolejny program partnerski, do którego dołącza Beyond.pl. Firma od niemal 20 lat dostarcza zaawansowane usługi centrodanowe, chmury obliczeniowej i usług zarządzanych w ramach współpracy z liderami w sektorze IT, takimi jak VMware by Broadcom, Intel, HPE, Dell Technologies, Microsoft, Veeam, NTT DATA Business Solutions, Fortinet. Klienci decydujący się na usługi Beyond.pl posiadają dostęp do kompleksowej oferty z zakresu utrzymania infrastruktury, która obejmuje kolokację, łączność, chmury prywatne, hybrydowe i publiczne, wspierane przez szeroki zakres Managed Services.

Źródło: inplusmedia