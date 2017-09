Avaya Poland ma nowego dyrektora

Firma Avaya (dostawca oprogramowania i usług do realizacji zintegrowanej i cyfrowej komunikacji) ma nowego dyrektora zarządzającego jej polskim oddziałem. Został nim Artur Chmielewski, który ma ponad dwadzieścia lat doświadczenia w branży telekomunikacyjnej.

Artur Chmielewski ma duże doświadczenie w rozwoju sprzedaży oraz zarządzania projektami i zespołami. W firmie Avaya pracuje od 2014 r., kiedy został dyrektorem wsparcia sprzedaży w Europie Wschodniej, a później również w Austrii i Szwajcarii.

Przed rozpoczęciem pracy w Avaya Artur przez dziesięć lat pracował w firmie Nokia Siemens Networks, gdzie zajmował się sprzedażą i technicznym wsparciem sprzedaży rozwiązań infrastrukturalnych przeznaczonych dla globalnych operatorów telekomunikacyjnych.

Zobacz również:

W ostatnim okresie swojej pracy w Nokia Siemens Networks był zaangażowany w sprzedaż systemów zarządzania w telekomunikacji, obejmujących m.in. zarządzanie doświadczeniem klienta.

Andrea Ragazzi, wiceprezes firmy Avaya na Europę Południową (w tym Polskę) tak skomentował tę nominację:„Artur dołączył do firmy w 2014 roku jako Dyrektor Wsparcia Sprzedaży w Europie Wschodniej, a później również w Austrii i Szwajcarii. Z sukcesem wdrażał model wsparcia sprzedaży z różnych części regionu w projekty lokalne, wspierając ich doskonałą znajomością rynku, panujących na nim trendów i innowacyjnych rozwiązań do komunikacji i współpracy”.

I dodał, „Jego bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami IT oraz umiejętności zdobyte na międzynarodowych rynkach sprawiają, że jest on idealną osobą do kierowania dalszym rozwojem oddziału Avaya w Polsce”.