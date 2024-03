Asystent AI Copilot wkroczył do platformy Azure SQL Database

Microsoft udostępnił kilka dni wersję zapoznawczą rozwiązania Copilot in Azure SQL Database. To asystent AI, który realizuje zadanie konwersji języka naturalnego na postać SQL, oferując jednocześnie deweloperom pomoc ułatwiając administrowanie bazami danych.

Firma ogłosiła wersję zapoznawczą 21 marca. Aby móc testować rozwiązanie, użytkownicy poprosić o dostęp, wypełniając formularz znajdujący się tutaj. Funkcja Copilot in Azure SQL Database umożliwia edytorowi Azure Portal tłumaczenie zapytań w języku naturalnym na kod SQL, dzięki czemu interakcje z bazą danych są bardziej intuicyjne. Jednocześnie wspiera użytkowników, pomagając im zarządzać bazami danych i samodzielne rozwiązywać problemy.

Jak zapewnia Microsoft, Copilot in Azure SQL Database integruje dane i formułuje odpowiedzi, korzystając z publicznej dokumentacji, schematu bazy danych, dynamicznych widoków zarządzania, widoków katalogu i diagnostyki obsługi platformy Azure. W edytorze portalu zapytań Azure Portal, funkcja Copilot in Azure SQL Database używa do generowania kodu T-SQL takich elementów, jak nazw tabel i widoków, nazw kolumn oraz podstawowych i zewnętrznych kluczy. Użytkownicy mogą następnie przejrzeć kod i wprowadzić do niego sugerowane przez AI zmiany.

Zobacz również:

Copilot może także odpowiadać na pytania, wyświetlając podpowiedzi. Microsoft podaje np. iż mogą to być takie pytanie, jak „Który agent nieruchomości wystawił na sprzedaż więcej niż dwie nieruchomości?” czy też „Pokaż mi przestawną tabelę podsumowującą, która wyświetla liczbę nieruchomości sprzedanych w każdym roku od 2020 do 2023”.

Źródło: infoworld