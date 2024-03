Argentum computerum

Głośno ostatnio o polskich złożach srebra. Ten metal jest doskonałym materiałem do zastosowań w rozwiązaniach technologicznych. Posiada wyjątkowe właściwości elektryczne i termiczne, dzięki czemu jest nieocenionym surowcem w branży elektronicznej. Komponenty zawierające srebro zapewniają stabilną i niezawodną pracę urządzeń komputerowych.

Srebro jest niezastąpione w technice komputerowej. Wynika to z jego nadzwyczajnych właściwości fizycznych w tym wysokiej przewodności elektrycznej i cieplnej. W wielu komponentach może zastąpić kilkadziesiąt razy droższe złoto. Polska, będąca potentatem w produkcji srebra zabezpiecza łańcuch dostaw tego metalu dla wielu firm na świecie produkujących sprzęt komputerowy.

Numer jeden

Polska posiada ogromne zasoby srebra, które występują w towarzystwie miedzi. Produkcję tego cennego metalu prowadzi koncern KGHM Polska Miedź S.A., który jest światowym potentatem w tej branży. W rankingu World Silver Survey KGHM zajął w 2022 roku pierwsze miejsce w zestawieniu „największych kopalń srebra na świecie” i drugie miejsce w kategorii „największych producentów srebra”. Srebro pozyskuje się ze szlamu anodowego powstającego w procesie rafinacji elektrolitycznej miedzi. W 2022 roku Grupa Kapitałowa KGHM wyprodukowała 1.327 ton srebra, z którego większość znalazła zastosowanie w przemyśle nowoczesnych technologii w wielu krajach.

Ostatnio w mediach zrobiło się głośno o polskich złożach, szacowanych na 170 tys. ton i wartości około 500 mld złotych, co czyniłoby Polskę numerem jeden na świecie pod względem srebrnych zasobów.

„Przez wiele lat ilość udokumentowanych zasobów srebra w Polsce oscylowała wokół 100 tys. ton, przy rocznym wydobyciu 1,3-1,5 tys. ton Ag. Widoczny w ostatnich 5 latach wzrost krajowych zasobów wynika z udokumentowania kilku nowych złóż odkrytych przez KGHM w 2022 roku, przylegających do już eksploatowanych, dla których przygotowywane są realistyczne plany wydobycia. KGHM sprzedaje srebro głównie w Europie oraz Ameryce Północnej. Współpracujemy z podmiotami z różnych branż np. finansowej, jubilerskiej czy przemysłowej, gdzie produkowane są wyroby ze srebra. Mają one później zastosowanie również w elektronice, m. in. w ekranach, czujnikach, drukowanej elektronice, stykach elektronicznych lub stopach lutowniczych” – czytamy w oświadczeniu KGHM.

Srebro jest materiałem o największej przewodności elektrycznej i cieplnej. Dodatkowo, wykazuje wyjątkową odporność na korozję, co czyni wykonane z niego połączenia trwałymi nawet w surowych warunkach środowiskowych. Dzięki unikalnym właściwościom fizycznym srebro umożliwia tworzenie wytrzymałych połączeń pomiędzy elementami elektronicznymi a jego niska oporność wewnętrzna minimalizuje straty energii w przewodnikach, co ma kluczowe znaczenie w funkcjonowaniu urządzeń elektronicznych. Ponadto srebro doskonale sprawdza się przy lutowaniu komponentów elektronicznych, a jego stabilność w różnych temperaturach przyczynia się do niezawodności pracy urządzeń komputerowych. Szacuje się, że komputer zawiera około jednego grama srebra.

Według KGHM trudno oszacować w jakich ilościach oraz w jaki sposób srebro z polskiej spółki miedziowej jest realnie wykorzystywane w komputerowych układach elektronicznych. Biorąc pod uwagę udział KGHM w rynku srebra można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że również do tego rodzaju zastosowań srebro z KGHM jest używane, po wcześniejszym przetworzeniu w postać pozwalającą na jego wykorzystanie w elektronice.

RAM z Ag

Srebro odgrywa niezwykle istotną rolę w produkcji płyt drukowanych używanych w komputerach. Mowa o płytach głównych, kartach graficznych, kartach sieciowych i innych elementach.

Srebrne ścieżki i złącza na płytach drukowanych zapewniają wyższą niż te wykonane z miedzi jakość sygnałów elektrycznych. Ponadto ścieżki na bazie srebra wydzielają mniej ciepła i gwarantują stabilność działania elektronicznych zespołów.

Srebro i jego stopy są wykorzystywane do produkcji styków zasilaczy elektrycznych, które muszą być niezawodne i trwałe, ponieważ zapewniają połączenie między źródłem zasilania a płytą główną komputera.

Metal jest też ważnym materiałem w produkcji układów scalonych, takich jak mikroprocesory czy pamięci RAM. Jego przewodzące właściwości sprawiają, że jest wykorzystywane w tych kluczowych komponentach.

W mikroprocesorach i pamięciach RAM srebro jest wykorzystywane do tworzenia precyzyjnych, mikroskopijnie małych przewodów, które umożliwiają przepływ prądu i przekazywanie sygnałów między różnymi elementami układu scalonego. Jego doskonałe właściwości przewodzące pozwalają na zachowanie wysokiej jakości i niezawodności działania tych elementów, co ma kluczowe znaczenie w zaawansowanych technologiach komputerowych.

Srebro odgrywa kluczową rolę w membranach klawiatur, umożliwiając niezawodne i skuteczne rejestrowanie naciśnięć klawiszy.

Warstwy membran klawiatury są zadrukowane wzorami obwodów przy użyciu atramentu przewodzącego prąd. Po naciśnięciu klawisza, górna warstwa membrany zostaje dociśnięta do dolnej, łącząc srebrne ścieżki i zamykając obwód. Powoduje to wysłanie do komputera sygnału o niskim napięciu, odpowiadającego konkretnemu naciśniętemu klawisza. Komputer interpretuje ten sygnał i wyświetla odpowiedni znak na ekranie.

Do tworzenia druku stosuje się atrament na bazie srebra ze względu na jego wyjątkową przewodność elektryczną, która zapewnia precyzyjną i szybką reakcję klawiatury na każde naciśnięcie klawisza.

Srebrna pasta

To również, ze względu na wysoką przewodność ciepła, preferowany składnik past termoprzewodzących. Dzięki swoim właściwościom przyczyniają się one do skutecznego usuwania nadmiaru ciepła, co pozwala na utrzymanie optymalnej temperatury i zapobiega przegrzewaniu się podzespołów. Dzięki temu komputer pracuje bez żadnych zakłóceń. Jest to kluczowe dla zachowania stabilności działania komputerów, szczególnie podczas intensywnego obciążenia.

Srebrne pasty termoprzewodzące są stosowane głównie na powierzchniach, które mają bezpośredni kontakt ze źródłem ciepła, takich jak procesory, karty graficzne czy mostki termiczne. Pasta wypełnia mikro-nierówności między dwoma stykającymi się elementami, np. procesorem i chłodnicą, co zmniejsza oporność na połączeń.

Warto również zaznaczyć, że srebrne pasty termoprzewodzące są wyjątkowo trwałe i niezawodne, zapewniając optymalne warunki pracy nawet w najbardziej wymagających sytuacjach.