Aresztowano sprawców zuchwałego włamania do sieci Etherum

Dwaj bracia (byli studenci MIT) dokonali w zeszłym roku zuchwałej kradzieży kryptowalut o wartości 25 milionów dolarów. Cała operacja zajęła im tylko kilka sekund, co stawia pod znakiem zapytania wartość mechanizmów zapewniających technologii blockchain bezpieczeństwo, które miały być absolutnie niezawodne.

Sprawcy kradzieży (którzy studiowali na MIT informatykę i matematykę) zastosowali w zeszłym tygodniu namierzeni i aresztowani, jeden w Bostonie, a drugi w Nowym Jorku. Z aktu oskarżenia wynika, że bracia odrzucili prośby o zwrot skradzionej kryptowaluty. Zostali oficjalnie oskarżeni o spisek mający na celu popełnienie oszustwa drogą elektroniczną oraz spisek mający na celu pranie pieniędzy. Prokurator prowadzący śledztwo stwierdził, że jest to pierwszy przypadek oskarżenia kogoś o kradzież kryptowalut na taką skalę, co stanowi precedens.

Dochodzenie ujawniło iż hakerzy zastosowali nowatorską metodę zhakowania sieci Ethereum, wykorzystując lukę w znajdującą się w oprogramowaniu MEV-boost. Jest ona używana przez blockchain Ethereum do sprawdzania poprawności transakcji. Pozwoliło im to przekierować przepływ kryptowaluty na oczekujące transakcje, wysyłając ją do nich, zamiast do zamierzonego odbiorcy. Za popełnione przestępstwa grozi kara do 20 lat więzienia.

Ethereum jest obecnie największą siecią kryptowalut. Na jej bazie funkcjonuje tysiące zdecentralizowanych aplikacji (DApps), umożliwiających przeprowadzanie transakcji, których całkowitą wartość (parametr TVL; Total Value Locked) szacuje się na ponad 50 miliardów dolarów rocznie.