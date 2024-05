Apple wybrało technologię AI firmy OpenAI

Wiele wskazuje na to, że Apple podczas czerwcowej konferencji WWDC (Apple Worldwide Developers Conference) poinformuje użytkowników smartfonów iPhone, że już wkrótce będą mogli na nich uruchamiać boty ChatGPT.

Rozmowy pomiędzy wspieraną przez Microsoft firmą OpenAI a Apple wydają się wchodzić w końcowy etap, skoro Apple chce już w czerwcu ogłosić, że na iPhonach pojawi się bot ChatGPT. Wiadomość ta pojawia się wkrótce po ogłoszeniu przez OpenAI, że boty ChatGPT zostały mocno zmodyfikowane i będą oferować szereg nowatorskich funkcji. Nieoficjalnie wiadomo, że wcześniej Apple prowadziło podobne rozmowy z Google, które jak dotąd nie doprowadziły do porozumienia

Nie jest tajemnicą, że Apple zatrudnia całą masę informatyków, którzy pracującą intensywnie nad własnymi modelami sztucznej inteligencji. Prace te nie idą chyba po myśli firmy, skoro decyduje się ona na wprowadzenie do iPhone’ów obcej technologii AI. Apple nie podało jak dotąd żadnych funkcji sztucznej inteligencji, które zostaną wprowadzone do jego smartfonów. Można się jednak domyśleć, że mogą być takie funkcje wspierane przez AI, jak edytowanie zdjęć, transkrypcja notatek głosowych, generowanie tekstu czy tworzenie raportów podsumowujących przeglądane strony internetowej

Zobacz również:

Nie znamy też żadnych szczegółów dotyczących tego, do których modeli iPhone’a wkroczy sztuczna inteligencja. Będą to prawdopodobnie w pierwszej kolejności flagowe smartfony z najwyższej półki, a z czasem chatboty wkroczą do innych modeli, również tych najtańszych.