Apple przygotowuje zdalne aktualizacje sprzętu przed sprzedażą

Już wkrótce sprzęt Apple zakupiony u oficjalnych resellerów od razu po wyjęciu z pudełka będize pracować pod kontrolą najnowszej wersji systemu operacyjnego.

Apple zamierza wdrożyć nowy system, który pozwoli pracownikom sklepów detalicznych bezprzewodowo aktualizować oprogramowanie iPhone'ów przed sprzedażą, bez konieczności wyjmowania ich z opakowania.

Stand ze smartfonami iPhone 15 w londyńskim Apple Store Źródło: apple.com

Dzięki nowemu rozwiązaniu o nazwie Presto sprzęt zakupiony u oficjalnych resellerów zawsze posiadać będzie najnowszą wersję oprogramowania układowego. Tym samym użytkownicy nie będą musieli instalować nowych wersji oprogramowania układowego od razu po wyjęciu urządzenia z pudełka lub na etapie jego konfiguracji początkowej.

Więcej informacji o systemie przekazał Mark Gurman w ostatnim newsletterze Power On wydawanym przez Bloomberga. Rozwiązanie ma opierać się na technologii MagSafe oraz innych rozwiązaniach bezprzewodowych. Pudełka ze smartfonami umieszczane będą w specjalnym metalowym opakowaniu, które aktualizować będzie oprogramowanie układowe bez konieczności rozpakowywania urządzenia.

W kwietniu 2024 roku ma rozpocząć się pilotażowe wdrożenie rozwiązania Presto w sklepach Apple Store w USA. Do końca wakacji, a więc w ramach przygotowań do sprzedaży iPhone'a 16, firma Apple zamierza wdrożyć to rozwiązanie we wszystkich własnych sklepach na terenie Stanów Zjednoczonych.

Presto pozwoli zapobiec wpadką takim jak przy premierze iPhone'a 15. Jeszcze przed debiutem rynkowym wydano iOS 17.0.1. Oprogramowanie rozwiązywało błąd, który uniemożliwiał przesłanie danych na nowe urządzenie. Użytkownicy nowych modeli musieli ręcznie aktualizować oprogramowanie układowe, aby pozbyć się usterki.