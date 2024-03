Apple pracowało na układem zawierającym 536 mld tranzystorów

W zeszłym miesiącu Apple odłożyło do lamusa rozwijany przez ostatnie dziesięć lat projekt Apple Car, w ramach którego pracowało również nad super układem. Wiadoma iż miał on mieć cztery razy większą wydajność niż zaprezentowany w zeszłym roku chip M2 Ultra, oraz zawierać aż 536 miliardów. tranzystorów.

Wspomniany układ M2 Ultra zawiera 134 miliardy tranzystorów, 24-rdzeniowy procesor, 76-rdzeniowy procesor graficzny i 32-rdzeniowy silnik neuronowy. Natomiast układ nad którym pracowało Apple miał mieć 96-rdzeniowy procesor i 304-rdzeniowy procesor graficzny. Można sobie tylko wyobrazić, jak potężną moc miałby taki układ.

Dokonajmy prostego porównania. Procesor A17 Pro (czyli ten, który jest montowany w iPhone'ach 15 Pro i iPhone'ach 15 Pro Max, zawiera 19 miliardów tranzystorów, co stanowi zaledwie 3,5% liczby tranzystorów, które mogły zostać umieszczone w chipie, którego Apple użyłoby do zarządzania samochodami. Mówi się, że super chip był prawie gotowy, jednak prace nad nim przerwano razem z porzuceniem projektu Apple Car. Być może Apple wróci do tego projektu, nie chcąc zmarnować doświadczenia, jakie nabyło przy projektowaniu super układu. Jednak jak dotąd firma nie wypowiada się na ten temat.

