Apple ostrzega użytkowników w 92 krajach. Uwaga na ataki szpiegowskie

Apple ostrzega użytkowników iPhone'ów w 92 krajach, że mogli paść ofiarą ataków szpiegowskich na zlecenie.

Masz iPhone'a? Uważaj na szpiegów / Fot. Apple

Apple przed możliwością "bycia celem ataków szpiegowskich na zlecenie, realizowanych zdalnie". Komunikat został wysłany drogą mailową i przez iMessage, opierając się na danych kontaktowych związanych z Apple ID użytkowników. Firma nie zdradziła, kto stoi za atakami ani nie wymieniła krajów szczególnie narażonych. Apple zaleca wszystkim, którzy otrzymali to ostrzeżenie, aby poważnie potraktowali sytuację i zwrócili się o pomoc do specjalistów, takich jak Digital Security Helpline. Jest to kolejne z serii ostrzeżeń, które Apple wysyła swoim użytkownikom kilka razy do roku w związku z potencjalnymi cyberatakami w ponad 150 krajach od 2021 r.

Apple nie ujawnił tożsamości napastników ani nie wymienił krajów, które budzą obawy. Anonimowe źródła poinformowały TechCrunch, że właściciele iPhone'ów w Indiach są wśród osób otrzymujących te alerty. W swojej wiadomości Apple ostrzegł użytkowników, że byli celem "ataków szpiegowskich na zlecenie", mających na celu zdalne skompromitowanie ich iPhone'ów.

"Atak prawdopodobnie jest skierowany specjalnie przeciwko tobie ze względu na to, kim jesteś lub co robisz" — brzmiała treść powiadomienia.

Apple wysyła nietypowe komunikaty

Apple doradził dotkniętym użytkownikom, aby poważnie potraktowali atak, ponieważ może on zagrozić ich prywatności oraz bezpieczeństwu online.

Użytkownicy, którzy otrzymali ostrzeżenie, powinni szukać pomocy specjalistycznej, takiej jak szybka pomoc w nagłych przypadkach bezpieczeństwa świadczona przez Digital Security Helpline w organizacji non-profit Access Now. Choć organizacja ta może nie być w stanie powiedzieć użytkownikom, co skłoniło Apple do wysłania ostrzeżenia, mogą oni zaoferować porady dotyczące bezpieczeństwa.

Najnowsze powiadomienie o zagrożeniu od Apple nawiązuje do podobnego ostrzeżenia z ubiegłego października, kiedy to firma ostrzegła kilku dziennikarzy, aktywistów i polityków opozycji w Indiach, że byli celem ataków szpiegowskich. Amnesty International potwierdziło później te ataki, twierdząc, że znaleziono szpiegowski program Pegasus izraelskiej firmy NSO Group na iPhone'ach kilku osób w całym kraju.

To nic nowego

Tego rodzaju powiadomienia o zagrożeniach od Apple nie są rzadkością. Dokument pomocy na stronie internetowej wyjaśnia, że firma wysyła podobne ostrzeżenia do swoich użytkowników na całym świecie kilka razy w roku. Od 2021 roku Apple poinformowało użytkowników o możliwych cyberatakach w ponad 150 krajach.

"Globalny charakter ataków szpiegowskich na zlecenie, koszty i możliwości technologiczne czynią je jednymi z najbardziej zaawansowanych cyfrowych zagrożeń, jakie istnieją obecnie" — czytamy na stronie wsparcia.

Apple twierdzi, że zaawansowany charakter tych ataków uniemożliwia przypisanie ich do konkretnego napastnika, co oznacza, że użytkownicy nie mają pewności, czy padli ofiarą ataków sponsorowanych przez państwa, czy zorganizowanych grup przestępczych dysponujących najnowocześniejszą technologią, albo jeszcze inne grupy.