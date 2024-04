Apple ostrzega przed szpiegowskim oprogramowaniem działającym podobnie jak Pegasus

Firma ostrzega użytkowników smartfonów iPhone przed wyjątkowo groźnymi i niszczycielskimi atakami szpiegowskiego oprogramowania, które odnotowano ostatnio w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. Firma wysłała już do osób szczególnie zagrożonych takimi atakami wiadomości e-mail, w których informuje ich o takim zagrożeniu.

Pierwsze badania wykryły, że jest oprogramowania szpiegujące działające podobnie jak dobrze znany w Polsce Pegasus, czyli próbuje zdalnie złamać bezpieczeństwo smartfona. Odkryto też, że oprogramowanie nie atakuje przypadkowych osób, ale starannie je wybiera co zależy od tego gdzie pracują czy jakie funkcje pełnią. Apple zaktualizowało wczoraj swoją witrynę pomocy umieszczając na niej informacje o tym, w jaki sposób Apple będzie ostrzegać swoich użytkowników, jeśli staną się ofiarami takiego ataku, oraz co powinni zrobić, jeśli sami podejrzewają, że ich smartfon został zaatakowany.

Wydaje się iż przeciętny użytkownik smartfona nie powinien znaleźć się na celowniku hakerów inicjujących takie ataki. Istnieje jednak grupa osób, które pełnią ważne funkcje, (mogą to być dziennikarze, aktywiści, politycy czy dyplomaci), które powinny być czujne, gdyż atak taki może okazać się dla nich katastrofalny. Chodzi o to iż ataki tego typu są zazwyczaj inicjowane przez państwa, względnie hakerów mających ich wsparcie.

Chociaż ataki takie nie są inicjowane często, to przez ostanie kilku lat Apple wysyłał kilka razy do użytkowników smatfornów wiadomości o takim zagrożeniu, powiadamiając o tym ludzi w ponad 150 krajach. Prawdopodobnie najbardziej znanym oprogramowaniem szpiegującym do tego typu ataków jest Pegasus. Jego twórcą jest izraelska firmy NSO Group. Pegasus atakował najczęściej dziennikarzy i politykom, a NSO zazwyczaj uchyla się od wszelkiej odpowiedzialności, twierdząc, że sprzedaje Pegasusa wyłącznie organom wywiadowczym i organom ścigania oraz że Pegasusa można używać wyłącznie przeciwko terrorystom i przestępcom.

Apple pozwał firmę NSO do sądu, obwiniając ją o to iż jest odpowiedzialna za to, że niektóre państwa wykorzystywały Pegasusa do śledzenia politycznych przeciwników. Apple wdrożył też do swoich urządzeń iOS (iPhone'y, iPad’y, komputery Mac i zegarki Apple Watch) szereg istotnych poprawek, które uodparniały je na atakami szpiegowskiego oprogramowania Pegasusa.