Apple musi się bronić. Pozew określa AirTagi narzędziem do prześladowania

Sąd stwierdził, że trzej powodowie wystarczająco uzasadnili zarzuty niedbalstwa Apple'a w kontekście AirTagów. Firma argumentuje, że nie powinna być pociągana do odpowiedzialności za niewłaściwe użycie produktu.

Apple musi bronić AirTagów / Fot. Ugis Riba, Shutterstock.com

Apple straciło możliwość odrzucenia pozwu, który zarzuca spółce, że urządzenia AirTag pomagają prześladowcom śledzić ich ofiary.

Sędzia dystryktowy USA, Vince Chhabria z San Francisco, orzekł w piątek, że trzej powodowie w zbiorowym pozwie wystarczająco uzasadnili zarzuty dotyczące niedbalstwa i odpowiedzialności za produkt. Jednocześnie pozwów było więcej, ale sędzia je odrzucił.

Dla wyjaśnienia, ok. trzydziestu kobiet i mężczyzn, którzy złożyli pozew, zarzucili, że Apple zostało ostrzeżone przed ryzykiem związanym z AirTagami i argumentowali, że firma może być "prawnie obwiniana na mocy prawa kalifornijskiego, gdy urządzenia do śledzenia są używane do niewłaściwego postępowania".

W trzech roszczeniach, które zaakceptował sędzia, powodowie twierdzą, że — gdy byli prześladowani — problemy "z funkcjami bezpieczeństwa AirTaga były znaczące i że te wady bezpieczeństwa spowodowały problemy".

Apple przedstawia argumenty

Apple argumentowało, że zaprojektowało AirTaga z "wiodącymi w branży" środkami bezpieczeństwa i nie powinno być pociągane do odpowiedzialności, gdy produkt jest używany niewłaściwie.

"Apple może ostatecznie mieć rację, że prawo kalifornijskie nie wymagało od niego większego wysiłku, aby zmniejszyć zdolność prześladowców do skutecznego używania AirTagów, ale ta decyzja nie może zostać podjęta na tym wczesnym etapie" — napisał sędzia, pozwalając trzem powodom kontynuować ich roszczenia.

Apple zostało oskarżone w tej sprawie o wprowadzenie na rynek AirTaga pomimo ostrzeżeń ze strony grup adwokackich i innych, że produkt zostanie przeznaczony do celów inwigilacji. "Przy cenie zaledwie 29 dolarów stał się narzędziem wyboru prześladowców i oprawców" — czytamy w skardze.

Apple opracowało funkcję, która ostrzega użytkowników, gdy AirTag może ich śledzić, ale ta i inne środki bezpieczeństwa nie są wystarczające.

Firma Tile Inc. stoi przed podobnymi zarzutami, że jej urządzenia śledzące połączone z siecią Bluetooth nie mają wystarczających zabezpieczeń przed prześladowaniem.