Aplikacje PWA wracają w Europie na smartfony iPhone

Na skutek nacisku użytkowników, Apple zdecydował się cofnąć wcześniejszą decyzję o blokowaniu w Europie na iPhone'ach aplikacji internetowych typu PWA (Progressive Web Apps).

W momencie zablokowania w Europie aplikacji webowych, Apple tłumaczył się iż był zmuszony podjąć taką decyzję, gdyż wymagała tego UE, a konkretnie przyjęta przez nią ustawa o rynkach cyfrowych (DMA). Firma twierdziła przy tym, że użytkownicy jej smartfonów korzystają i tak bardzo rzadko z aplikacji PWA, dlatego ich zablokowanie spotka się ze zrozumieniem. Było to pokrętne tłumaczenie, gdyż użytkownicy iPhone’ów są wtedy zdani wyłącznie na aplikacje natywne pobierane ze sklepu App Store.

Wcześniejsza decyzja o blokowaniu takich aplikacji nie spodobało się organom regulacyjnym, które zaczęły badać ten problem i doszły do wniosku, że Apple nie powinien tego robić. Jednocześnie grupa Open Web Advocacy opublikowała list otwarty skierowany do Tima Cooka, w którym kontestuje decyzję dotyczącą blokowania aplikacji PWA.

Wszystko to spowodowało iż Apple poinformował, że funkcjonalność obsługująca aplikacje PWA pojawi się ponownie w nadchodzącej publicznej wersji systemu operacyjnego iOS 17.4. Tym samym programy PWA będą mogły już wkrótce działać tak, jakby były aplikacjami natywnymi i uzyskiwać dostęp do różnych standardowych opcji oferowanych przez iPhone’y. Aplikacje takie będą więc mogły wysyłać użytkownikom smartfonów powiadomienia, jak również obsługiwać cały system logowania się do usług, jakie oferują smartfony Apple.