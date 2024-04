Android 15 jest już dostępny w wersji beta

Wybrani użytkownicy mogą już przystąpić do testowania wersji beta systemu Android 15. Google udostępniło im to oprogramowanie pod koniec zeszłego tygodnia i zapowiada, że oficjalna premiera systemu będzie mieć miejsce w połowie sierpnia.

Android 15 zawiera szereg nowych rozwiązań w takich obszarach, jak produktywność, prywatność i bezpieczeństwo użytkowników. Oferuje też udoskonalony mechanizm realizowania płatności z użyciem technologii NFC (Near Field Communications). Bezpieczeństwo jest ważnym elementem systemu Android 15. I tak np. Google wprowadziło do systemu dodatkowe zmiany, które kontrolują złośliwe aplikacje działające w tle, tak aby mogły zostać uruchomione. Ma to na celu ochronę użytkowników przed tego rodzaju aplikacjami i zapewnienie im możliwości lepszego kontrolowania urządzenia Android.

Android 15 obsługuje teraz także archiwizację i przywracanie aplikacji na poziomie systemu operacyjnego. Google ulepszyło proces renderowania i obsługi plików PDF, realizowany przez wbudowany w system Adroid czytnik takich plików. Dokumenty PDF są więc obsługiwane szybciej, a użytkownik może korzystać z takich funkcji, jak dodawanie adnotacji, edytowanie formularzy czy natywna ochrona dokumentów przy pomocy hasła. Jeśli chodzi o obsługę kamery, to Android 15 oferuje nową funkcję Low Light Boost. Wspiera ona mechanizm automatycznej ekspozycji, dzięki któremu zdjęcia robione nocą mają doskonałą jakość.

Zobacz również:

Warto też wspomnieć o dźwięku. Tu użytkownicy systemu Androd 15 mają do dyspozycji funkcję Loudness Control, która monitoruje i dostosowuje głośność używanych multimediów, tak aby wszystkie miały mniej więcej tę samą głośność. Pomysł jest taki, aby unikną sytuacji w której słuchamy sobie cichego nagrania, a potem otwieramy np. YouTube i zostajemy znienacka ogłuszeni bardzo głośną reklamą. Kolejna nowość nosi nazwę Cooldown. Jeśli czasami czujemy się przytłoczoni ciągłymi powiadomieniami atakującymi nasz smartfon, funkcja ta zapewni nam chwilę wytchnienia. Zapobiega ona bowiem ciągłemu zasypywaniu nas alertami generowanymi przez tę samą aplikację. Jeśli aplikacja taka zacznie wysyłać wiele powiadomień w krótkim czasie, zostaną one domyślnie wyciszone.

Na koniec warto wspomnieć o komunikacji satelitarnej. Apple wprowadziło niedawno taką funkcję do niektórych smartfonów iPhone. Dzięki niej użytkownicy mogą nawiązywać łączność z satelitą i prowadzić w ten sposób rozmowy. Android 15 nie oferuje takiej możliwości, jednak pozwoli przy użyciu tej technologii wysyłać tą drogą wiadomości SMS i MMS.