AWS planuje dużą ekspansję w Europie. Zainwestuje 7,8 mld euro w data center

Amazon Web Services (AWS) podwaja swoje zaangażowanie w cyfrową przyszłość Europy — informuje firma.

AWS będzie jeszcze większe w Europie / Fot. Mat. prasowe

Amazon zainwestuje 7,8 miliarda euro do 2040 r. w nowy europejski region chmury, zaprojektowany specjalnie z myślą o suwerenności danych. Inwestycja ta nie tylko spełnia surowe przepisy dotyczące danych w regionie, ale także wspiera lokalne gospodarki i rynki pracy.

Gigant chmurowy ogłosił, że jego nadchodząca usługa AWS European Sovereign Cloud powstanie w Brandenburgii (Niemcy) do końca 2025 r. i będzie dostępna dla wszystkich klientów.

Europejska Chmura Suwerenna ma być niezależnym środowiskiem chmurowym, oddzielonym od istniejącej globalnej infrastruktury AWS. Będzie wykorzystywać te same usługi chmurowe i API, które klienci używają dzisiaj, ale z surowszymi kontrolami operacyjnymi i przechowywaniem danych całkowicie w granicach UE.

Chmura w Europie dla Europy

Dla niektórych wysoko regulowanych branż i organizacji sektora publicznego suwerenność danych była przeszkodą w przyjęciu publicznych platform chmurowych prowadzonych przez amerykańskie giganty technologiczne — czyli takich jak AWS. Niezależnie od polityk dotyczących prywatności i bezpieczeństwa danych, obawy dotyczące informacji podlegających jurysdykcji i potencjalnemu dostępowi władz USA nadal istnieją.

Nowy region chmury suwerennej ma na celu wyeliminowanie tych obaw poprzez zapewnienie, że wszystkie dane, metadane, operacje, wsparcie i obsługa klienta będą utrzymywane przez personel AWS fizycznie zlokalizowany tylko w UE. Pracownicy AWS spoza bloku nie będą mieli dostępu.

AWS przewiduje, że inwestycja przyczyni się do wzrostu PKB Niemiec o 17,2 miliarda euro do 2040 r. i wesprze średnio 2800 miejsc pracy rocznie w obszarach takich jak budownictwo, inżynieria i IT. Firma planuje również zatrudnić developerów oprogramowania, architektów rozwiązań i innych specjalistów, aby budować i obsługiwać suwerenny region.

"Ta inwestycja wzmacnia nasze zobowiązanie do oferowania klientom najbardziej zaawansowanych zestawów kontroli suwerenności, zabezpieczeń prywatności i funkcji bezpieczeństwa dostępnych w chmurze. Inwestujemy mocno w nowy lokalny talent i infrastrukturę, co pomoże zapewnić operacyjną suwerenność, której wymagają nasi klienci" — powiedział Max Peterson, wiceprezes ds. chmury suwerennej w AWS. Dodał: "To ekscytujący kamień milowy i nie możemy się doczekać, jak nasi klienci i partnerzy w całej Europie będą napędzać dalsze innowacje z AWS European Sovereign Cloud."

Dla AWS to ważny rynek

Z perspektywy AWS autonomiczny europejski region chmury oferuje klientom więcej wyborów w spełnianiu surowych wymagań dotyczących przechowywania danych. Chociaż podstawowa technologia chmury pozostaje taka sama, zapewnia zgodność dla organizacji niechętnych do korzystania z tradycyjnych usług chmurowych z powodu obaw o kontrolę nad danymi.

Amazon informuje, że od 2010 r. zainwestował już ponad 150 miliardów euro w infrastrukturę, miejsca pracy i umiejętności w Europie, zatrudniając 150 000 pracowników.