AI w walce z przestępstwami finansowymi

Globalna ankieta przeprowadzona przez ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) i SAS ujawnia ogromne zainteresowanie generatywną sztuczną inteligencją wśród specjalistów ds. przeciwdziałania nadużyciom. 83 % takich specjalistów przewiduje wdrożenie tej technologii w ciągu najbliższych dwóch lat.

Jak wynika z badania, zainteresowanie sztuczną inteligencją i technologią uczenia maszynowego (ML) jest większe niż kiedykolwiek wcześniej. Prawie 1 na 5 specjalistów ds. przeciwdziałania nadużyciom (18 %) deklaruje wykorzystanie tej technologii. Kolejne 32 % przewiduje wdrożenia AI/ML w ciągu najbliższych dwóch lat. To najwyższy wynik od początku badania. Jeśli tempo to zostanie zachowane, wykorzystanie AI/ML w programach zwalczania nadużyć finansowych wzrośnie niemal trzykrotnie do końca przyszłego roku. Jednak realne wykorzystanie technologii AI i ML pozostaje w tyle za oczekiwaniami. Mimo dużego zainteresowania, wdrożenie tych technologii do wykrywania oszustw i zapobiegania im wzrosło tylko o 5 % od 2019 roku. Liczba ta znacznie odbiega od przewidywanych wskaźników ujawnionych w badaniach z 2019 i 2022 roku (odpowiednio 25 % i 26 %).

„Narzędzia generatywnej sztucznej inteligencji mogą być niezwykle niebezpieczne, jeśli wpadną w nieodpowiednie ręce” – powiedział prezes ACFE John Gill. „Trzy na pięć organizacji przewiduje zwiększenie swoich budżetów na technologie zwalczania nadużyć finansowych w ciągu najbliższych dwóch lat. Sposób, w jaki zainwestują te fundusze, może dać im przewagę w technologicznym wyścigu zbrojeń z cyberprzestępcami. Jest to trudna walka, jeśli weźmie się pod uwagę, że w przeciwieństwie do oszustów, organizacje stoją przed dodatkowym wyzwaniem, którym jest konieczność korzystania z tych technologii w sposób etyczny i zgodny z regulacjami."

„Ogromne zainteresowanie zaawansowanymi technikami analitycznymi w zestawieniu ze znacznie skromniejszymi wskaźnikami ich adopcji dowodzi złożoności skalowania cyklu życia sztucznej inteligencji i analityki" - powiedział Stu Bradley, starszy wiceprezes ds. ryzyka, oszustw i rozwiązań zgodności w SAS.

Czy wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji do zwalczania nadużyć finansowych gwałtownie wzrośnie zgodnie z entuzjazmem respondentów ankiety? A może rzeczywiste wyzwania, takie jak ograniczenia budżetowe, jakość danych i luki kompetencyjne, zahamują przewidywany wzrost? „Wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji w inicjatywach zwalczania nadużyć finansowych może odegrać znaczącą rolę w identyfikowaniu anomalii, trendów i wskazań w większych ilościach danych przy minimalnym zaangażowaniu zasobów" - powiedział jeden z respondentów badania. „Jednak organizacja będzie musiała zapewnić odpowiednie wytyczne, aby zminimalizować błędy i stronniczość.”

„Generatywna sztuczna inteligencja odnotowała ogromne postępy w ciągu ostatnich kilku lat, więc nie jest zaskoczeniem, że organizacje włączają ją do swoich inicjatyw w zakresie zwalczania nadużyć finansowych" - powiedział dyrektor ds. badań ACFE Mason Wilder. „Jako społeczeństwo nadal poznajemy wszystkie korzyści i zagrożenia wynikające z korzystania z tej technologii, jednak coraz więcej organizacji zaczyna stawiać pierwsze kroki w tym kierunku. Ciekawie będzie zobaczyć, jak szybko nastąpi upowszechnienie tej technologii, zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim, podczas gdy będzie ona stawała się coraz bardziej zaawansowana.”