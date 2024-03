AI w drodze po pół biliona dolarów

W ciągu zaledwie trzech lat globalna branża sztucznej inteligencji wzrosła ponad dwukrotnie, osiągając wartość 240 miliardów dolarów i ćwierć miliarda użytkowników na całym świecie. Według danych przedstawionych przez portal inwestycyjny AltIndex.com, globalny rynek sztucznej inteligencji będzie nadal rósł w tempie 17% CAGR w ciągu najbliższych czterech lat i osiągnie wartość ponad 500 mld dolarów do 2027 roku.

Cyfry imponują. Firmy analityczne predykują potężną zmianę rynkową, wskazując na rosnący i dominujący udział obszaru sztucznej inteligencji w gospodarce światowej.

Na przykład, cytując za agencją Finixio, badanie PwC 2023 Global Artificial Intelligence Study przewiduje, że AI może wnieść 15,7 biliona dolarów do światowej gospodarki do 2030 roku. Jednocześnie portal Statista wskazuje, że większość tej wartości będzie pochodzić z uczenia maszynowego i przetwarzania języka naturalnego - dwóch największych segmentów rynku.

Według badania Statista globalna branża sztucznej inteligencji wzrosła o 80% rok do roku i osiągnęła wartość 241 mld USD w 2023 roku. Oczekuje się, że liczba ta wzrośnie ponad dwukrotnie do 511,3 mld USD do 2027 roku. Uczenie maszynowe wzrośnie w tym okresie o 122% i osiągnie wartość 355 mld USD, w porównaniu ze 158 mld USD w tym roku. Natomiast generatywna sztuczna inteligencja, ma stanowić jedną czwartą całkowitej wartości tego rynku w 2027 r., w porównaniu z 18% w tym roku.

Segment przetwarzania języka naturalnego (NLP), drugi co do wielkości strumień przychodów w branży sztucznej inteligencji, wzrośnie o 94% w ciągu czterech lat i osiągnie wartość 45,7 mld USD.

Wycena rynku będzie rosła wraz z gwałtownie wzrastającą grupą konsumencką. Rosnące zapotrzebowanie na automatyzację i optymalizację w różnych branżach, wykorzystanie sztucznej inteligencji w aplikacjach konsumenckich oraz inwestycje w R&D sztucznej inteligencji będą nadal napędzać wzrost rynku, pomagając mu dotrzeć do większej liczby użytkowników niż kiedykolwiek wcześniej.

Według Statista, w 2023 roku z narzędzi AI korzystało globalnie około 254 milionów osób, czyli 2,5 razy więcej niż zaledwie trzy lata temu. Przy około 60 milionach osób korzystających z rozwiązań i narzędzi AI rocznie, cały rynek ma osiągnąć ponad pół miliarda użytkowników do 2027 roku. Przewiduje się, że prym będą wiodły Stany Zjednoczone – 1/3 wszystkich użytkowników będzie pochodzić stamtąd. Co dziesiąty korzystający z narzędzi AI do 2027 roku ma pochodzić natomiast z Chin.