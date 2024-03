AI może doprowadzić świat do katastrofy energetycznej

Informację taką podał ostatnio The New Yorker, pisząc iż przeciętne gospodarstwo domowe w USA zużywa obecnie około 29 kilowatogodzin dziennie. Podzielenie ilości energii elektrycznej zużywanej dziennie przez ChatGPT przez ilość zużywaną przez przeciętne gospodarstwo domowe pokazuje, że ChatGPT konsumuje ponad 17 tysięcy razy więcej energii elektrycznej.

Dlatego należy bić na alarm. Jeśli generatywna sztuczna inteligencja będzie się dalej rozwijać w takim tempie jak dzisiaj, może nam grozić katastrofa energetyczna , a słowo blakout może na stałe zawitać do naszych domów. Niepokojące, jest to, że wdrażanie nowych technologii AI może prowadzić do jeszcze większego drenażu energii.

Potwierdza to badanie przeprowadzone przez holenderskiego naukowca Alexa de Vriesa. Jeśli przyjąć, że Google zintegruje generatywną sztuczną inteligencję z każdym wyszukiwaniem, to operacja takie mogą według niego pochłonąć każdego roku 29 miliardów kilowatogodzin rocznie. To przewyższa coroczne zużycie energii, jaka jest pobierana przez wiele średniej wielkości krajów.

Zobacz również:

Oszacowanie całkowitego zużycia energii w branży AI jest trudne ze względu na różne potrzeby operacyjne dużych modeli. Firma Nvidia opracowała jednak taką projekcję. Mówi ona iż do 2027 roku cały sektor AI może zużywać od 85 do 134 terawatów energii rocznie, potencjalnie osiągając pół procent globalnego zużycia energii elektrycznej. Firmy rozwijające AI nie wypowiadają się na razie na ten temat. przyznają jednak, że wpływ potrzeb energetycznych AI na środowisko jest coraz większym problemem. Nie ma najmniejszej wątpliwości iż w miarę rozwoju AI, rozwiązanie tego problemu będzie miało kluczowe znaczenie dla zapewnienia światu możliwości zrównoważonego rozwoju.