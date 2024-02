AI a DC - oto jest wyzwanie

Rozwój sztucznej inteligencji napędza generowanie i przetwarzanie danych. A to również większe zużycie energii, większy ślad węglowy i nowe wymagania wobec centrów danych.

Według analizy McKinsey z sierpnia ub.r., adopcja sztucznej inteligencji w ciągu ostatnich 5 lat wzrosła dwukrotnie. Rok 2023 był dla tej technologii przełomowy. W ponad połowie (56%)

z blisko 2 tys. badanych firm, sztuczna inteligencja wykorzystywana jest do obsługi przynajmniej jednej funkcji lub zadania. Większość respondentów zauważyło pozytywny wpływ AI na ich organizację, który przełożył się na poprawę efektywności biznesowej czy redukcję kosztów. Ponad dwie trzecie badanych spodziewa się, że ich wydatki na narzędzia oparte na sztucznej inteligencji będą rosły w najbliższych latach. Oczekiwania dotyczące rozwoju sztucznej inteligencji mają także odzwierciedlenie

w inwestycjach, szczególnie prywatnych. Według raportu Stanford "AI Index 2023" w ciągu ostatniej dekady wzrosły one 18-krotnie. A to dopiero początek, ponieważ w nadchodzących latach inwestycje mają być rekordowe. IDC przewiduje, że do 2025 roku duże firmy z grupy Forbes Global 2000 przeznaczą 40% swoich budżetów IT na projekty związane z AI. Rewolucja dotknie także sektor usług, który do 2025 roku ma wykorzystywać AI w 40% swoich zleceń.

Jedną z branż, na którą znacząco oddziałuje trend AI jest sektor centrodanowy. Wojciech Stramski, CEO Beyond.pl, dostawcy usług data center, chmury i Managed Servces ocenia, że wpływ będzie odczuwalny w tym roku i w najbliższych latach: -„Przed nami ogromna skala zmian w obszarze projektowania obiektów centrów danych i konsumpcji energii. Utrzymanie infrastruktury IT pod rozwiązania AI wymaga bowiem zupełnie nowego podejścia. Tradycyjne rozwiązania, które utrzymujemy w centrach danych Beyond.pl, konsumują między 4 a 25 kW/h na szafę rack. Rozwiązania AI mają natomiast zapotrzebowanie nawet do 100 kW/h per szafa rack. To oznacza, że większość aktualnie dostępnych komór serwerowych nie jest w stanie takich mocy technicznie obsłużyć. W efekcie, centra danych wychodzące naprzeciw zapotrzebowaniu związanym z rozwojem sztucznej inteligencji, będą adaptować nowe rozwiązania chłodnicze oraz zmieniać wyposażenia komór”.

Biorąc pod uwagę dynamicznie rozwijający się rynek IT, napędzany także technologiami AI, Unia Europejska skutecznie wdraża politykę na rzecz ochrony środowiska. Państwa członkowskie do października 2025 roku będą musiały dostosować swoje prawo do wskazówek zapisanych w dyrektywie dotyczącej efektywności energetycznej (Energy Efficiency Directive) przyjętej przez Parlament Europejski. Wiadomo już, że centra danych będą zobligowane m.in. do raportowania emisji CO2, zużycia energii oraz wody, a w planowanych inwestycjach będą musiały brać pod uwagę wpływ swojej działalności na środowisko. Natomiast w ramach programu „Fit for 55”, UE dąży do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Na horyzoncie są kolejne regulacje unijne, które będą wymagać od organizacji większej efektywności energetycznej. W tym roku dla części podmiotów wchodzi obowiązek raportowania pozafinansowego związany z dyrektywą CSRD. Organizacje będą musiały monitorować

i raportować wskaźniki środowiskowe, także w zakresie infrastruktury IT, aby dostosować się do nowych wymogów.

„W przypadku współpracy z profesjonalnym dostawcą usług centrodanowych czy chmury obliczeniowej, dla raportowania istotna będzie w pierwszej kolejności efektywność energetyczna oraz wodna dostawcy” – tłumaczy Wojciech Stramski.

Istotny będzie także rodzaj energii kupowanej przez dostawcę. Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych do utrzymywania firmowej infrastruktury IT znacząco redukuje jej ślad węglowy.

Firmy rozwijające sztuczną inteligencję komercyjnie lub na własne potrzeby powinny, biorac pod uwagę wymienione czynniki, wybierać dostawców zapewniających nie tylko odpowiednią infrastrukturę, określoną moc obliczeniową ale też odpowiednie chłodzenie oraz możliwość skalowania.