5G - rozwój jeszcze przed nami, 6G - tuż tuż, za rogiem

Łączność bezprzewodowa 6G może umożliwić tworzenie futurystycznych aplikacji o wysokiej przepustowości i małych opóźnieniach. Choć przewiduje się, że standard 6G może pojawić się w 2030 roku, już dziś rynek zaczyna z zainteresowaniem przyglądać się przymiarkom do wdrożenia, upatrując w takiej przyszłości technologicznej szans na rozwój.

Technologia 6G ma zapewnić znaczną poprawę bezpieczeństwa, odporności, niezawodności, zmniejszyć opóźnienia, zwiększyć gęstości połączeń, poprawić przepustowość i szybkość przesyłania danych przez użytkowników w porównaniu do 5G. Oczekuje się, że będzie ona 50 razy szybsza niż 5G, z najwyższą teoretyczną prędkością 1Tbps, w porównaniu do 20Gbps dla 5G. Według Keysight Technologies może również obsługiwać 10 milionów urządzeń na kilometr kwadratowy, w porównaniu z 1 milionem w przypadku 5G.

Jest jednak zbyt wcześnie, aby przewidzieć wszystkie aspekty, w jakich 6G zmieni sposób prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa. Przed nami dopiero pełny rozwój potencjału i wykorzystanie 5G.

Zobacz również:

Warto jednak – wybiegając sporo w przyszłość, przyjrzeć się możliwościom, jakie przyniesie kolejna odsłona technologii.

Czy 6G nadejdzie za wcześnie?

5G zostało po raz pierwszy wdrożone w 2019 roku, do tej pory dostawców usług bezprzewodowych nadal modernizuje swoje sieci ze standardu 4G. Co więcej, pierwsza wersja 5G-Advanced ma zostać wydana w 2024 roku, a druga do końca 2025 roku. 5G-Advanced ma być ulepszona pod kątem obsługi AI i ML oraz urządzeń IoT o niskim poborze mocy. Jak zaznaczają eksperci, 5G-Advanced będzie podstawą technologiczną dla 6G.

Każde wprowadzenie nowej technologii na rynek poprzedzone jest gorącymi dyskusjami, analizami, wyrażaniem obaw i nadziei. Podobnie jest z 6G. „Niektórzy twierdzą, że powinniśmy opóźnić 6G o kilka lat, dopóki nie dowiemy się, jakie są ograniczenia” - mówi David Witkowski, starszy członek IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), autor, doradca i strateg, który pracuje na styku samorządu lokalnego i branży telekomunikacyjnej. „W tej chwili trwają prace nad zwiększeniem funkcji, które móże obsłużyć 5G-Advanced. Czeka nas znaczny postęp w zakresie AR, VR, zwiększy się rola AI i ML, wydajność sieci. Dzisiaj, gdy patrzę na wczesne wymagania 6G, nie widzę wielu rzeczy, które nie są już w 5G" – zauważa ekspert.

Mimo takich dyskusji prace nad technologią 6G już trwają.

Zgodnie z ramami 6G opublikowanymi przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) w listopadzie 2023, rozpoczęła się faza wymagań rozwoju 6G. Standardy techniczne zaczną być opracowywane w 2027 roku, a wdrożenie rozpocznie się w 2030 roku. Już teraz prowadzone są projekty pilotażowe 6G. W październiku 2023 UE przeznaczyła 130 milionów euro na 27 projektów związanych z 6G, które mają ruszyć już w tym roku.

Machina ruszyła. „Na całym świecie rządy przeznaczyły już 35 miliardów dolarów na przyspieszenie i rozwój 6G na rynkach krajowych" - mówi Stephen Douglas, szef strategii rynkowej w Spirent Communications, brytyjskiej firmie zajmującej się testami telekomunikacyjnymi.

6G będzie niezależnym ekosystemem sztucznej inteligencji, który zapewni niemal natychmiastową i nieograniczoną pełną łączność bezprzewodową i radykalnie zmieni sposób działania przedsiębiorstw

Możliwości 6G

Wiele z potencjału standardu 6G będzie po prostu rozszerzeniem i ulepszeniem obecnych możliwości technologicznych oferowanych przez 5G, jednak 6 z 15 cech wymienionych w ramach 6G ITU jest nowych.

1. Zasięg: Oczekuje się, że 6G będzie wykorzystywać nowe widma częstotliwości i pozwoli na wszechobecne usługi, w tym w odległych obszarach i lokalizacjach wewnętrznych.

2. Wykrywanie: Pozwoli to podłączonym urządzeniom na przesyłanie pomiarów 3D i modelowanie środowiska, w którym się znajdują, umożliwiając nowe zastosowania przemysłowe, takie jak cyfrowy bliźniak.

3. AI: Plan zakłada, że 6G będzie obsługiwać aplikacje wykorzystujące AI, w tym rozproszone przetwarzanie danych, rozproszone uczenie się, obliczenia AI, wykonywanie modeli AI i wnioskowanie AI. Pozwoli to na wdrożenie wszechobecnej inteligencji w urządzeniach, aplikacjach i środowiskach. Ponadto oczekuje się, że sztuczna inteligencja sprawi, że same sieci staną się inteligentniejsze, umożliwiając samomonitorowanie, samoorganizację, samooptymalizację i samonaprawianie.

4. Zrównoważony rozwój: Zrównoważony rozwój jest „fundamentalną aspiracją” dla 6G, zgodnie z przyjętymi ramami. Oczekuje się, że infrastruktura zostanie zaprojektowana tak, aby miała jak najmniejszy wpływ na środowisko, efektywnie wykorzystywała energię i zmniejszała emisję gazów cieplarnianych.

5. Interoperacyjność: systemy 6G będą od samego początku projektowane z wykorzystaniem przejrzystych, znormalizowanych i interoperacyjnych interfejsów, dzięki czemu wszystkie części sieci, niezależnie od dostawcy, będą ze sobą współpracować. Obejmuje to wsparcie dla obecnych standardów 5G i komunikacji satelitarnej.

6. Pozycjonowanie: Oczekuje się, że 6G pozwoli na bardzo precyzyjne pozycjonowanie; ramy sugerują dokładność poniżej 10 centymetrów (około 4 cali).

Według europejskiego stowarzyszenia 5G Instrastructure Association, 6G będzie „niezależnym ekosystemem sztucznej inteligencji”, który „zapewni niemal natychmiastową i nieograniczoną pełną łączność bezprzewodową i radykalnie zmieni sposób działania przedsiębiorstw".

Tempo zmian technologicznych przyspiesza we wszystkich dziedzinach, a przejście na 6G nie jest wyjątkiem. Według Willa Townsenda, analityka z Moor Insights & Strategy, w przypadku 6G sprawy przyspieszają szybciej niż w przypadku 5G na tym samym etapie ewolucji.

Mówiąc o prędkościach, będzie to również jedna z największych i najbardziej transformacyjnych ulepszeń 6G w stosunku do 5G, ze względu na przesunięcie 6G do zakresu widma terahercowego -mówi Townsend. W praktyce oznaczać to będzie na przykład możliwość precyzyjnego zdalnego sterowania sprzętem w czasie rzeczywistym w lokalizacjach obarczonych ryzykiem, np. w kopalniach.

Świadomość sensoryczna

Nowe spektrum 6G przynosi również inną korzyść - możliwość lepszego wyczuwania środowiska, mówi Stephen Douglas. „Sygnał radiowy może być wykorzystywany jako mechanizm wykrywania, podobnie jak sonar używany w łodziach podwodnych" - zauważa.

Może to umożliwić przypadki użycia, które wymagają trójwymiarowej widoczności i pełnej wizualizacji otaczającego środowiska. „Można zmapować środowisko - sklepy, budynki - i stworzyć holistyczne zrozumienie otoczenia i wykorzystać je do tworzenia nowych rodzajów usług na rynku" - mówi Douglas.

Innym zmysłem, który może umożliwić 6G, jest dotyk. „Obecnie cała komunikacja opiera się na wzroku i dźwięku" – wyjaśnia Stephen Douglas. „Istnieją jednak mechanizmy, które są obecnie badane, a które faktycznie pozwoliłyby na przekazanie uścisku dłoni innej osobie".

Sztuczna inteligencja – wszystko przed nami

Na dzisiejszym etapie rozwoju AI nie wiemy z całą pewnością, jakie jeszcze możliwości przyniesie w przyszłości. Jedno jest pewne – wydajna sieć przyczyni się do rozwoju AI. „Rosnąca penetracja sztucznej inteligencji w naszym codziennym życiu - od botów po autonomiczne rzeczy - będzie wymagać większej przepustowości, wyższych prędkości i większej liczby obliczeń brzegowych" - mówi Ken Quaglio, partner w dziale komunikacji, mediów i technologii w Kearney, globalnej firmie konsultingowe. „6G pomoże we wszystkich tych kwestiach".

Telekomy już teraz wykorzystują sztuczną inteligencję do planowania, a trend ten będzie tylko przyspieszał. „6G absolutnie umożliwi operatorom tworzenie i wdrażanie samozarządzających się sieci. Sieci te będą dostosowywać się do zapotrzebowania, optymalizować trasy transmisji i samodzielnie się naprawiać" – dodaje Ken Quaglio.

Sztuczna inteligencja może również pomóc zmniejszyć wpływ 6G na środowisko - uważa Sarah LaSelva, specjalistka ds. 6G w Keysight Technologies. „Na przykład technologia ta może określić, jak zoptymalizować zużycie energii poprzez włączanie i wyłączanie komponentów w oparciu o warunki pracy w czasie rzeczywistym" – mówi.

Połączenie złożoności i ogromnej ilości danych sprawia, że sieci bezprzewodowe są gotowe do optymalizacji pod kątem sztucznej inteligencji.

Przewidywanie wpływu na nasze życie 6G w połączeniu ze sztuczną inteligencją nowej generacji jest trudne. Wszystko przed nami. Kiedy oddamy tę technologię w ręce twórców oprogramowania, wówczas przekonamy się, jaki będzie nasz nowy świat.

Artykuł pochodzi z Networkworld.com