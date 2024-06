300 W ładowanie zmierza do smartfonów

Chińscy producenci w dalszym ciągu zwiększają moc systemów ładowania przewodowego smartfonów. Realme zaoferuje 300 W rozwiązanie w nadchodzących modelach.

Realme - jeden z większych chińskich producentów smartfonów wchodzący w skład portfolio Oppo konsekwentnie rozwija swoje systemy ładowania przewodowego.

Realme GT Neo 5 z 240 W ładowaniem przewodowym Źródło: realme.com

Chińczycy od wielu lat słyną z najszybszych systemów ładowania przewodowego oraz bezprzewodowego w urządzeniach mobilnych. Na przestrzeni najbliższych miesięcy mogą odskoczyć konkurencji jeszcze bardziej dzięki nowym rozwiązaniom, które wkrótce trafią do smartfonów.

Szef marketingu Realme Global - Francis Wong przekazał podczas jednego z ostatnich wywiadów, że Realme intensywnie pracuje nad technologią szybkiego ładowania o mocy 300 W, która ma spowodować, że Realme stanie się pionierem rynkowym w zakresie prędkości ładowania przewodowego smartfonów.

Przygoda Realme z szybkim ładowaniem rozpoczęła się w 2021 roku wraz z wprowadzeniem technologii 65 W DartCharge wraz ze smartfonem GT Master Edition. Technologia ta znacznie skróciła czas ładowania baterii urządzenia o pojemności 4300 mAh, osiągając pełne naładowanie w zaledwie 33 minuty. W 2022 roku wprowadzono na rynek model GT Neo 3. Oferował on obsługę szybkiego ładowania 150 W, zdolnego do zasilania baterii 4500 mAh od 0 do 50% w zaledwie pięć minut.

Kulminacją zaangażowania firmy w szybkie ładowanie była premiera Realme GT Neo 5 w 2023 roku. To flagowe urządzenie ustanowiło nowy punkt odniesienia dzięki błyskawicznemu ładowaniu 240 W, umożliwiając użytkownikom pełne naładowanie telefonu w mniej niż 10 minut. Biorąc pod uwagę tę trajektorię innowacji, uzasadnione jest oczekiwanie, że następca GT Neo 5 będzie pierwszym, który zintegruje rewolucyjną technologię 300W.

300 W ładowanie przewodowe od Realme ma zaoferować możliwość naładowania smartfona od 0 do 50% w czasie poniżej trzech minut. Ładowanie do 100 % może zająć zaledwie 5 minut. Aktualnie nie wiadomo jak szybkie ładowanie będzie wpływać na wydzielanie ciepła oraz długowieczność akumulatora.