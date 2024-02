2024 - ciężki rok dla szukających pracy?

56 % polskich specjalistów IT szuka nowego pracodawcy - wynika z badania przeprowadzonego przez Just Join IT. Jednocześnie badani uważają, że w ubiegłym roku rynek pracy był znacznie trudniejszy niż wcześniej. 60 % tych, którzy nie zmienili pracy, wskazuje m.in. na lęk przed niestabilnością zatrudnienia, a 45 % uległo syndromowi oszusta.

Portal pracy Just Join IT przeprowadził badanie, w którym sprawdził otwartość specjalistów IT na zmianę pracy oraz główne motywacje i przeszkody na drodze do znalezienia nowego pracodawcy. W ankiecie pytano również o ocenę ubiegłego roku z perspektywy kandydatów.

Z opublikowanego w styczniu 2024 r. raportu „Co z tym eldorado” wynika, że rynek pracy IT w 2023 r. nie był łaskawy dla kandydatów: liczba ofert pracy zmniejszyła się o 26 % względem 2022 r., przy jednoczesnym wzroście liczby aplikacji o 54 %. W najnowszym badaniu, przeprowadzonym w lutym 2024 na grupie blisko 1300 osób, prawie 60 %. ankietowanych potwierdziło, że w 2023 r. było trudniej znaleźć nową pracę w IT, a połowa zadeklarowała, że otrzymywała mniej ofert od rekruterów. Co dziesiąta osoba musiała wysłać ponad 100 CV, aby otrzymać nową pracę.

Zobacz również:

„Rok 2024 nadal będzie stanowił wyzwanie dla kandydatów szukających nowej pracy w branży IT. Pośród tak dużej konkurencji na rynku, wyzwaniem dla działów HR będzie dostosowanie strategii rekrutacyjnej, aby skutecznie przyciągać i zatrzymywać najbardziej wartościowych pracowników. Natomiast zadaniem kandydatów będzie z pewnością umiejętne wyróżnienie się na tle pozostałych. Duże znaczenie nadal odgrywać będzie up- i reskilling umiejętności” - komentuje Justyna Krzewska, HR Generalist w Just Join IT, RocketJobs.pl i Hello HR.

Polscy specjaliści IT szukają aktywnie również poza krajem. Z danych dostarczonych przez Grega Tomasika, założyciela i CTO portali dla specjalistów IT na rynku DACH (SwissDevJobs.ch, GermanTechJobs.de) wynika, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy szwajcarski portal pracy odwiedziło 39 tys. osób poszukujących ofert, którzy wysłali ostatecznie 2700 aplikacji. Na niemieckim portalu było to analogicznie 23,6 tys. i 3100 aplikacji. "Ale jest jedno ale", choć rynek szwajcarski jest bardzo atrakcyjny zarobkowo, jest trudniejszy jeśli chodzi o perspektywę kandydatów. "Ofert jest mniej, natomiast firmy mają wysokie wymagania. Rzadko oferują możliwość pracy zdalnej, oczekują znajomości języka niemieckiego. Z kolei rynek niemiecki jest prostszy, ale zarobki w branży IT wcale nie są już tak atrakcyjne" - wyjaśnia Greg Tomasik.

Choć odsetek chcących zmienić pracę w branży IT jest wciąż duży, to jednak wiele osób nie decyduje się na zmianę, tkwiąc w znanym, choć nielubianym środowisku, mierząc się z lękiem o niestabilność czy bojąc się nieznanego w ewentualnym innym miejscu. Do takich obaw dochodzi też tzw. Syndrom oszusta - poczucie nieadekwatności, którego doświadcza wiele osób, nawet gdy odnosi sukcesy w swojej dziedzinie. Sprawia on, że ludzie mają poczucie, że nie zasługują na odniesiony sukces i nie są tak utalentowani jak inni.

„Syndrom oszusta jest jak głos w naszej głowie, który zamiast dopingować i wspierać - nieustannie krytykuje. Bywamy dla siebie bardzo surowi. Jeśli tym, co ostatecznie blokuje nas w rozwoju, jest poczucie, że nie zasługujemy na sukces - to alarmujący sygnał. To ważne, aby pracować nad docenianiem swoich osiągnięć i budować świadomość własnych umiejętności. Warto wejść w dialog z wewnętrznym krytykiem i zapytać: „a co, jeśli będzie dokładnie tak, jak chcę” - mówi Kinga Soska-Zwierzyńska z MindWell.