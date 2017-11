Opowieści o pomysłowości i innowacyjności użytkowników ThinkPadów z różnych zakątków świata

Wielu wynalazców może opowiedzieć historię o ich drodze od zera do jednego. To emocjonalne opowieści, które szczegółowo przedstawiają długie noce w laboratorium, kosze pełne zmiętych kartek papieru i euforię, która pojawia się, kiedy koncepcja wreszcie się materializuje. Jednak, czego dowodzą historie ludzi opowiedziane wewnątrz tego magazynu, największym wyzwaniem jest przejście od jednego do wielu. W jaki sposób projekt przechodzi drogę od pomysłu w laboratorium do czegoś, co realnie wpływa na sytuację na świecie? Ale jest coś jeszcze trudniejsze niż realizacja pomysłu. To pytanie, które pojawia się w umyśle wszystkich niespokojnych twórców — co dalej?

Przedstawiamy 14 różnorodnych opowieści o pasjonatach, innowatorach, którzy nie przestają przesuwać granice technologii. Choć ich projekty są całkowicie niepowtarzalne - od drukowania w 3D sztucznych kończyn do wyścigowych samochodów napędzanych wiatrem w Holandii - wszystkie mają pewne wspólne elementy. Każda osoba ma dar do znajdowania inspiracji w nieoczekiwanych miejscach, a przy tym jest szczerze zaangażowana w walkę o uczynienie jutra lepszym od dnia dzisiejszego.

W Lenovo jesteśmy niezwykle dumni, że możemy zaprezentować niesamowite przykłady pomysłowości i kreatywności.

Obchodząc uroczyście 25-lecie ThinkPada, postanowiliśmy poświęcić chwilę, żeby pokazać historie zwykłych ludzi, którzy dokonują niezwykłych rzeczy, dzięki naszej solidnej technologii. Zawsze staramy się być na czele innowacji. Dla nas oznacza to dostarczanie najlepszej technologii do największych talentów na świecie.

Ci twórcy, z których wielu jest uzbrojonych w niewiele więcej niż pomysł oraz ThinkPada, inspirują nas do podejmowania nowych wyzwań, mając na uwadze nowe perspektywy — mamy nadzieję, że Wy poczujecie się tak samo.

Zajrzyjcie do tego magazynu, aby przeczytać inspirujące historie, lub kliknijcie tutaj, żeby pobrać plik PDF.

Rahil Arora kieruje programem Lenovo's Customer Stories.