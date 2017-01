Nie tylko talent

Na pewno trzeba mieć talent. Niekoniecznie do programowania, tworzenia nowych algorytmów czy zarządzania projektami. Trzeba mieć przede wszystkim talent do robienia kariery. Wiedza i pozostałe umiejętności odgrywają rolę drugoplanową. Można różnie myśleć o takim rodzaju usposobienia zawodowego, nie należy jednak zapominać, że jest to cecha jak każda inna – ani lepsza, ani gorsza, tylko nieco inaczej ukierunkowana. Historia pokazuje, że ludzie szczególnie uzdolnieni w jakiejkolwiek dziedzinie inżynierskiej rzadko kiedy robili tzw. karierę, co miałoby przekładać się na sukces finansowy i prestiżowy. Prędzej na ich barkach karierę robili inni, którzy mieli do tego stosowne usposobienie i potrafili wykorzystać właściwy moment.

Jeśli brakuje talentu, to o sukces finansowy dosyć trudno. Jednak sprawa nie jest do końca beznadziejna. Nie licząc tak sprzyjających okoliczności jak otrzymanie znacznego spadku, istnieje jeszcze parę innych możliwości wypłynięcia na powierzchnię. Ale zależy to głównie od koligacji rodzinnych. Co prawda jest to ścieżka rozwoju, a w zasadzie niedorozwoju zawodowego, oparta na całkiem odmiennych zasadach, ale ludziom bez większych ambicji szczególnie bliska. Wystarczy więc być „dobrze” urodzonym i próbować zarządzać działalnością IT w rodzinnej firmie, zwłaszcza niezbyt dużej, gdzie na takie praktyki jest ciągle miejsce. Oczywiście wypada lekko przygotować się do tego, a jeszcze lepiej dysponować jakimś dyplomem kierunkowym. W zasadzie nic trudnego. Wiedza informatyczna poparta koneksjami i zasobnością portfela sama jakoś do głowy wchodzi, nawet nie trzeba uczęszczać zbyt intensywnie na zajęcia. Przynajmniej było tak do tej pory, gdy rynek edukacyjny obfitował w różne dziwne „uczelnie”.