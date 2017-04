Zmiana zasad korzystania z biznesowych wersji usług OneDrive i Skype

Po wprowadzeniu przez Microsoft do oferty w 2010 roku usługi Office 365, wielu użytkowników było zmuszonych przenieść swoją aktywność do chmury. Wygląda na to, że za trzy lata historia powtórzy się, choć w nieco innej wersji.

Microsoft poinformował wczoraj tych użytkowników pakietu Office, którzy posiadają jedną z „wieczystych” edycji standalone tego rozwiązania – a więc Office 2010, Office 2013 i Office 2016 – że będą mogli korzystać z biznesowych wersji usług OneDrive i Skype tylko do 13. września 2020 roku. Ci użytkownicy wymienionych powyżej pakietów Office, którzy będą chcieli korzystać dalej z biznesowych wersji usług OneDrive i Skype, powinni przejść na usługę Office 365, co wiąże się oczywiście z koniecznością wykupienia stosownej licencji. Zobacz również: Systemy zgodne z RODO

Ci natomiast użytkownicy, którzy nie zdecydują się na ten krok – a przechowywali wcześniej dokumenty Word czy arkusze kalkulacyjne Excel w chmurze OneDrive for Business – powinni pamiętać o tym, aby przenieść te dokumenty i arkusze z chmury na lokalny dysk twardy swojego peceta. Użytkownicy pakietów Office 2010, Office 2013 i Office 2016 będą mogli dalej korzystać z takich aplikacji jak Word czy Excel, ale jeśli nie chcą przejść na usługę Office 365, to generowane przez nie dokumenty i arkusze kalkulacyjne muszą przechowywać albo lokalnie albo skorzystać z innej chmurowej usługi. Usługi Skype i OneDrive są wbudowane w system operacyjny Windows 10. Jednak zgodnie z nową polityką przyjętą przez Microsoft użytkownicy tego systemu będą mieli dostęp do konsumenckich wersji tych usług, ale nie do biznesowych.