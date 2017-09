W poszukiwaniu niezbadanych terenów IT

Odchodzenie od twardego IT, szukanie nowym modeli działania jest już rzeczywistością polskiego rynku IT. Autonomiczne pojazdy, inteligentne miasta to jedne z kierunków poszukiwań potencjalnych zysków. A te mogą się pojawiać wówczas, gdy branża IT będzie w stanie odpowiedzieć na współczesne wyzwania i potrzeby klientów, zapominając poniekąd o dotychczasowych sposobach działania.

Wyniki tegorocznej edycji raportu Computerworld TOP200 wyraźnie pokazują kryzys dotychczasowych modeli rynku IT. Zmiany na świecie – odchodzenie od inwestycji infrastrukturalnych na rzecz konsumowania IT jako usługi – nałożyły się na zmniejszenie zakupów IT na polskim rynku w sektorze publicznym. To spowodowało kłopoty finansowe części integratorów, i duże wyzwanie praktycznie dla całej branży. Integratorzy, którzy chcą utrzymać dynamikę wzrostu, muszą budować przewagi konkurencyjne w zupełnie inny sposób niż dotychczas.

Zrozumieć biznes

Od trzech lat Comtegra poszukuje nowych miejsc na mapie rynkowej. Jak zaznacza spółka, była to naturalna transformacja, przesunięcie się z integratora z wartością dodaną do dostawcy usług IT (rozwiązań, które gwarantują automatyzację i bezpieczeństwo) i partnera biznesu, któremu przynosi nietypowe rozwiązania. „Tło naszych zainteresowań pozwala nam na znajdywanie odpowiedzi na wyzwania działów IT, które musi być zwinne i szybkie, bo tego wymaga biznes, a z drugiej strony musi potrafić integrować obszary spoza twardego IT” – tłumaczy Dariusz Skonieczny, dyrektor ds. rozwoju w Comtegra S.A. „My dziś korzystamy z doświadczenia spoza IT, mamy też tło biznesowe, które rozumie charakterystykę działania przedsiębiorstwa w jego obszarze. Potrafimy sobie zbudować model przedsiębiorstwa uwzględniający jego strategię, bieżące działanie i operacje. Następnie na ten model nałożyć problemy, z którymi mierzy się organizacja” – dodaje.

Według Dariusza Skoniecznego kluczem do sukcesu w nowym modelu rynkowym jest zrozumienie biznesu: „Większość przedsiębiorstw IT nie potrafi rozmawiać z wewnętrznym biznesem. Jest centrum kosztów. Ci, którzy posiądą wiedzę i doświadczenie, jak transformować się z centrum kosztów do centrum innowacji, usług i produktów, będą pierwsi na rynku ze swoją organizacją. Tam, gdzie my czujemy ten brak, próbujemy się zaadresować. Jeżeli nie tam, bo być może czasem tam miejsca nie ma, sami próbujemy szukać obszarów, gdzie jest zapotrzebowanie na nowe źródła danych, nową analizę danych w nowych modelach, splecionych ze sztuczną inteligencją, machine learningiem. Po jednej stronie mamy ten model, w którym rynek się tradycyjnie rozwinął i nastąpił pewien kolaps infrastrukturalny, po drugiej biznes, który musi być skupiony na tym, by dać jak najmniejszy time-to-market, innowacyjne produkty, model biznesowy odstający od innych, ale zapewniający przewagę w interakcji z użytkownikiem. Sprytne i delikatne zarządzanie między tymi dwoma obszarami: między tradycyjnym IT a biznesowym, może nam dać przewagę. Dlatego skupiliśmy się na tym. To pozwala nam dotrzeć do zupełnie innego gremium odbiorców”.

Sięgając po zewnętrzne zasoby

Niemniej ważne w nowym podejściu jest model współpracy, czyli tworzenie specyficznego ekosystemu, hubu czy klastra, który jest w stanie odpowiedzieć na nowe wyzwania. „Być może jako jedni z niewielu integratorów potrafimy wciąż eksplorować niezbadane tereny. Nie boimy się sięgnąć po zewnętrzne zasoby, naukowe, wewnętrzne, podwykonawców. Nie boimy się rozmawiać odważnie z klientem o tym, czego on potrzebuje” – mówi Dariusz Skonieczny.

Co to oznacza w praktyce? Można się było o tym przekonać na konferencji Comtegra Hub 2017, gdzie spółka wraz z partnerami tworzącymi „nowomodelowy” ekosystem na konkretnych przykładach pokazała, w jakim kierunku zmierza powoli rynek.

Comtegra pokazała, że w obszarze usług Cloud spółka osiągnęła masę krytyczną. Elastyczność i związanie usług IT z potrzebami biznesu jest czynnikiem bardzo atrakcyjnym dla klientów. „Chmura w tym momencie przestaje być rozwiązaniem docelowym, a narzędziem, które pozwala realizować bardziej złożone cele. W tym projekty wykraczające poza obszar stricte infrastrukturalny. W naszym rozumieniu są to też projekty wymagające interdyscyplinarnego podejścia, wiedzy i doświadczenia”- zaznacza Dariusz Skonieczny.

Jednym z flagowych obecnie projektów Comtegra jest współpraca spółki z miastem Jaworzno i Instytutem Transportu Samochodowego nad stworzeniem specjalnej strefy prawnej, która pozwoli na kontynuację prac przy wdrażaniu autonomizacji pojazdów. „W tym roku w sierpniu z miastem Jaworzno i ITS podpisaliśmy list intencyjny i będziemy rozwijali auta autonomiczne. Czy to znaczy, że przestajemy się zajmować IT? Nie. Naszym celem jest dostarczanie IT do takich interdyscyplinarnych projektów, które potrzebują IT. To IT jest niezbędnym elementem projektów”– mówił podczas Comtegra Hub 2017 prezes spółki, Piotr Jelski.

Piotr Jelski, prezes Comtegra S.A.

Comtegra od roku zajmuje się też projektem Bee Sensor, czyli wykrywaniem chorób w rodzinach pszczelich. „W tym projekcie jesteśmy organizacją, która ma za zadanie analizować dane. Nie znamy się na życiu pszczół, ale nasi partnerzy naukowcy – tak. Dzięki sensorom dostajemy duże ilości danych, które analizujemy, a wnioski z tych danych mają służyć rozwiązywaniu konkretnych problemów” – zaznaczył Piotr Jelski. „Zachęcamy do tego, by stawać się hubem dla biznesów. Aby to było możliwe, by przygotować się do innowacji, potrzebujemy uporządkowania IT, które jest fundamentem wielu innowacyjnych projektów” – dodał.

Integrator dobrze poczuł się w nowych projektach i potrafi przekonywać do siebie klientów. W ubiegłym tygodniu spółka podpisała z miastem Warszawa umowę na doradztwo strategiczne w zakresie adaptacji stolicy do wymogów Smart City.