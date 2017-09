Upgrade na system iOS 11 będzie można wykonać już za pięć dni

Apple potwierdził wczoraj, że najnowsza wersja systemu operacyjnego iOS (oznaczona numerem 11), zostanie udostępniona oficjalnie użytkownikom już w przyszłym tygodniu, a dokładnie we wtorek 19-go września.

Tak więc już niedługo użytkownicy smartfonów iPhone oraz tabletów iPad będą się mogli sami przekonać się, jakie nowości Apple wprowadził do tego oprogramowania.

Apple podał pierwsze informacje o tym, jakie nowe funkcjonalności będzie wspierać kolejna wersja tego systemu w czerwcu na organizowanej raz w roku firmowej konferencji Worldwide Developers Conference (WWDC). Analitycy przyjęli wtedy zapowiadane zmiany bardzo dobrze. Szczególne wrażenie zrobił na nich nowy system plików (Files) który w ich opinii spowoduje, że tablety iPod będą w stanie stawić śmielej czoła pecetom.

Wiadomo już, że system iOS 11 będzie akceptowany przez smartfony iPhone 5S oraz nowsze wersje urządzenia, przez wszystkie wersje tabletów iPad Pro, przez tablety iPad Air i Air 2, przez wprowadzone na rynek w tym roku tablety iPad piątej generacji oraz przez tablety iPad Mini 2, mini 3 i mini 4.

Jak wiadomo, na zaprezentowanych wczoraj przez Apple smartfonach iPhone 8 oraz iPhone 8 Plus, które trafią do rąk użytkowników pod koniec przyszłego tygodnia, system iOS 11 będzie instalowany od razu w momencie opuszczenia przez te urządzenia linii produkcyjnej. To samo dotyczy smartfona iPhone X, który trafi na rynek później, bo na początku listopada.

Na innych, zgodnych z tym oprogramowaniem urządzeniach iPhone oraz iPad, użytkownicy będą mogli instalować nowy iOS od 19-go września, wybierając na nich po kolei opcje „Ustawienia”, „Ogólne” i „Aktualizacja oprogramowania”.