Super kompaktowa stacja robocza firmy Lenovo

Użytkownicy systemu Windows poszukujący niewielkiej, ale silnej stacji roboczej, powinni się zainteresować najnowszym produktem firmy Lenovo. To stacja robocza nosząca nazwę ThinkStation P320 Tiny, która powinna spełnić ich oczekiwania.

Słowo „Tiny” zostało umieszczone w nazwie stacji nie bez powodu. Można powiedzieć iż jest to rzeczywiście podręczna stacja robocza, gdyż jej wymiary to 10,15x17,8x18 centymetrów. Lenovo chwali się, że jest obecnie najmniejsza na rynku stacja robocza posiadająca komplet certyfikatów ISV (Independent Software Vendor).

Stacja przetwarza dane bardzo szybko głównie dzięki dwóm scalonym układom. To procesor Core i7-7700 oraz układ graficzny NVIDIA Quadro P600. Nie jest przy tym droga, gdyż w podstawowej konfiguracji kosztuje na rynku amerykańskim 800 USD. Biorąc pod uwagę wydajność stacji oraz wielkość i wagę (zaledwie 1,5 kg) jest to bardzo atrakcyjna cena.

Zobacz również:

Jeśli chodzi o warstwę sprzętową stacji, to na jej pokładzie można zainstalować do 32 GB pamięci systemowej RAM typu DDR4-2400, do 2 TB pamięci masowej (dwa gniazda na instalowanie pamięci SSD). Użytkownik stacji ma do dyspozycji aż sześć gniazd USB 3.0, port Gigabit Ethernet, cztery gniazda typu mini-DisplayPort i dwa gniazda typu DisplayPort.

Produktowi towarzyszą certyfikaty ISV wystawione między innymi przez takich niezależnych dostawców oprogramowania, jak Autodesk, Aveva, Bentley, Dassault, PTC i Siemens.