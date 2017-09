Solaris/SPARC – tym razem to już koniec

Ostatnia decyzja podjęta przez Oracle wydaje się świadczyć o tym, że po latach zmagań i walki o klienta ze świata IT odejdą na dobre do lamusa nazwy takich rozwiązań i technologii, jak Solaris, SPARC (Scalable Processor Architecture), Unix oraz RISK.

W posiadanie wszystkich tych technologii Oracle wszedł w 2010 roku w momencie przejęcia firmy Sun, która wcześniej rozwijała je intensywnie przez wiele lat. Na początku wydawało się, że Oracle będzie je dalej wspierać, ale z wraz z upływa czasu stało się jasne, że będzie to trudne, a może wręcz niemożliwe.

Wszystko wyjaśniło się 1. września, gdy Oracle zawiadomił 2500 pracowników zatrudnionych w działach rozwijających system operacyjny Solaris oraz procesory SPARC (układy bazujące na architekturze RISC) muszą zacząć szukać nowego zatrudnienia, gdyż zostali właśnie zwolnieni. Jakby na ironię wiadomość taka została im dostarczona w postaci poczty głosowej.

Po kilku dniach jeden z szefów nieistniejącej od siedmiu lat firmy Sun (Bryan Cantrill) umieścił na swoim blogu wpis noszący wiele mówiący tytuł “The Sudden Death and Eternal Life of Solaris” (Nagła śmierć i wieczny żywot systemu operacyjnego Solaris), w który żegna się z tym oprogramowaniem.

Oracle dał znać na początku tego roku, że nie jest zainteresowany systemem Solaris. Zwolnił wtedy 1800 osób zajmujących się tym oprogramowaniem. Okazuje się, że była to pierwsza fala zwolnień, o druga –chyba ostatnia, gdyż po niej nie będzie już kogo zwalniać – miała miejsce tydzień temu.

W styczniu tego roku Oracle zmienił mapę drogową systemu Solaris. Zapowiedział, że nie będzie systemu Solaris 12, a w jego miejsce pojawi się oprogramowanie noszące nazwę Solaris 11.next. Nie oznacza to, że nazwy SPARC i Solaris znikną ze świata IT z dnia na dzień. Firma obiecuje, że obie technologie będą wspierane technicznie do 2034.