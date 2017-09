Smartfony i tablety nie zastąpią PC w firmach

Choć rynek PC systematycznie się kurczy, ale komputery takie wciąż są nie do zastąpienia w zastosowaniach firmowych i urządzenia mobilne wcale im nie zagrażają. Takie wnioski wynikają z badań przeprowadzonych przez Spiceworks.

Choć rynek komputerów PC zmniejsza się systematycznie od 2011 roku, ale ostatnio firmy analityczne takie jak IDC zanotowały przyhamowanie tego trendu. Dane IDC za I kwartał 2017 mówiły o nieznacznym wzroście sprzedaży sprzedaży (0,6%) w porównaniu do przewidywanego spadku o 1,8%. Drugi kwartał 2017 przyniósł nieco mniej optymistyczne wyniki, ale wcześniejsze prognozy dotyczące zmniejszenia popytu na PC o 3,9% zostały skorygowane do poziomu 3,3%.

Są to dane ogólne, obejmujące zarówno rynek konsumencki, jak i biznesowy. Pojawia się więc pytanie czy firmy, podobnie jak konsumenci zaczynają rezygnować z inwestycji w komputery PC na rzecz urządzeń mobilnych takich jak smartfony i tablety lub planują wykorzystanie systemów udostępniających wirtualne PC.

Na to pytanie spróbowała dać odpowiedź Spiceworks (sieć społecznościowa środowiska osób profesjonalnie związanych z IT, zarówno użytkowników, jak dostawców technologii) przeprowadzając w lipcu 2017 roku ankietę wśród profesjonalistów IT należących do tej sieci. Choć ankieta miała ograniczony zasięg (ok. 1000 osób mających w firmach wpływ na decyzje o inwestycjach w sprzęt IT z USA, Kanady i Wielkiej Brytanii), ale jej wyniki prezentują ogólne nastawienie menedżerów do przydatności komputerów PC w firmach.

Według Spiceworks menadżerowie odpowiedzialni za systemy IT w firmach wciąż polegają głownie na komputerach PC i jest mało prawdopodobne by miało to się zmienić w najbliższym czasie.

„Wyniki ankiety świadczą, że desktopy są wciąż niezastąpione w zastosowaniach biznesowych… i nie wydaje się by miało to się zmienić w najbliższych latach” uważa Peter Tsai, analityk ze Spiceworks.

Według raportu Spiceworks, podstawowym komputerem wykorzystywanym przez 60% pracowników firm w dalszym ciągu jest stacjonarny pecet, czyli urządzenie, któremu w 1983 roku magazyn Time przyznał tytuł „Machine of the Year”. Na drugim miejscu (27%) plasują się laptopy, a więc w praktyce również komputery PC.

Pozostałe 13% jest w przybliżeniu podzielone między urządzenia typu cienki klient (5%), tablety (3%), smartfony (2%) oraz komputery typu 2-in-1 łączące funkcje laptopa i tabletu. W tym ostatnim przypadku, z badań Spiceworks wynika, że urządzenia tego typu są obecnie wykorzystywane jako podstawowy komputer przez zaledwie około 1% użytkowników.

Jaki komputer jest obecnie podstawowym narzędziem pracy w firmach. Źródło: Spiceworks.

A jeśli chodzi o planowane na najbliższe lata inwestycje w zakup lub modernizację sprzętu, to 24% ankietowanych przewiduje ich zwiększenie w przypadku stacjonarnych PC, a 43% - laptopów. Oznacza to, że notebooki będą zyskiwały popularność kosztem komputerów stacjonarnych.

Pod względem wielkości planowanych zakupów komputery PC zdecydowanie wyprzedzają inne rodzaje urządzeń, ale trzeba też zauważyć, że jednocześnie wśród wszystkich kategorii sprzętu, najwięcej, bo 17% firm przewiduje zmniejszenie inwestycji w zakup stacjonarnych PC.

„Choć można oczekiwać, że popyt na stacjonarne komputery PC będzie się zmniejszać, ale najprawdopodobniej będą one zastępowane głównie przez laptopy, a nie smartfony lub tablety, które nie dostarczają funkcji pozwalających na efektywną realizację wielu kluczowych zadań biznesowych” mówi Peter Tsai.

20%-25% ankietowanych deklarowało również wzrost inwestycji w tablety lub smartfony, ale nie ma to wpływu na dominującą pozycję PC w firmach, bo urządzenia te są wciąż wykorzystywane jako podstawowy komputer przez stosunkowo niewielką liczbę pracowników.

Plany dotyczące inwestycji w sprzęt komputerowy wykorzystywany przez użytkowników końcowych. Źródło: Spiceworks.

Tego typu wyniki, na pierwszy rzut oka zdają się być w sprzeczności z analizami rynku prezentowanymi w raportach IDC lub Gartnera, które mówią o końcu ery komputerów PC. Ale warto zauważyć, że jednocześnie wspierają prezentowane w nich wnioski, że na spadek popytu na PC największy wpływ ma rynek konsumencki, a nie biznesowy.

Należy tu podkreślić, że chodzi o podstawowe narzędzie związane z pracą. Urządzenia mobilne są sprzętem dodatkowym, który ma znaczenie, ale statystycznie nie pierwszoplanowe. Tylko w niektórych, wciąż względnie ograniczonych zastosowaniach jest to sprzęt podstawowy.

Na osobach profesjonalnie zajmujących się IT, nowinki związane z wprowadzaniem nowych generacji smartfonów lub tabletów nie budzą dużego wrażenia i wciąż nie są oni przekonani do urządzeń komputerowych typu „non-PC”.

Ponad połowa z ankietowanych przez Spiceworks uważa, że mobilne urządzenia nigdy nie staną się podstawowym sprzętem komputerowym wykorzystywanym przez pracowników, a zaledwie 21% uważa, że potencjalnie mogą nim zostać w perspektywie co najmniej 6 lat (w 2023 roku lub później).

Smartfony i tablety są dobrym rozwiązaniem dla konsumentów treści, którzy tylko w bardzo ograniczonym zakresie są ich twórcami. W firmach jest inaczej, komputery są często podstawowym narzędziem właśnie do tworzenia lub edycji treści – różnego rodzaju dokumentów i plików.

Urządzenia mobilne też znajdują zastosowania w biznesie, ale w wielu przypadkach brakuje im funkcji pozwalających na wykonywanie niezbędnych w biznesie zadań. I właśnie dlatego smartfony i tablety są w firmach najczęściej tylko dodatkowymi urządzeniami, które nie są w stanie zastąpić komputerów stacjonarnych i notebooków.

Ankieta Spiceworks zawierała również pytania o preferencje i zasady wyboru dostawców sprzętu komputerowego. W tym wypadku okazało się, że wiarygodność firmy ma największe znaczenie (87% odpowiedzi), na drugim miejscu znalazła się wydajność sprzętu (68%), bezpieczeństwo (62%) oraz cena (54%). Stylistyka i wygląd zewnętrzny prawie nie mają znaczenia, tylko 4% ankietowanych uważa je za ważną cechę.