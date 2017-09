Sieci Wi-Fi górą

Jak wynika z raportu opracowanego przez firmę Adobe (Adobe Mobile Trends Refresh — Q2 2017), w ostatnim czasie spada gwałtownie wielkość ruchu webowego generowanego przez desktopy i tablety. Pierwsze skrzypce zaczynają to zdecydowanie grać smartfony. I to wcale nie te, które komunikują się z witrynami za pośrednictwem sieci komórkowych.

Chodzi tu jednak nie o ruch obsługiwany przez sieci komórkowe, a przez połączenia Wi-Fi. Adobe doszedł to takich wniosków analizując przez ostatnie dwa lata ponad 150 mld zapytań kierowanych do 400 witryn. Okazuje się, że ponad 60% zapytań wysyłały do witryn smartfony, wykorzystując do tego celu lokalne sieci LAN, a nie sieć komórkową.

Tendencję taką potwierdzają badania wykonane przez Cisco. W opublikowanym kilka miesięcy przez tę korporację raporcie można przeczytać, że już w przyszłym roku ruch generowany przez Wi-Fi będzie większy od ruchu generowanego przez sieci kablowe. Cisco przewiduje, że w 2021 roku blisko 63% całego ruchu generowanego przez wszystkie urządzenia mobilne pracujące na całym świecie będzie pochodzić z połączeń Wi-Fi.

Zobacz również:

I jeszcze jedno przewidywanie zawarte w tym raporcie, świadczące o rosnącej roli sieci Wi-Fi. W tym samym roku (czyli w 2021) 29% całego globalne ruchu IP będzie trafiać do internetu przez sieci Wi-Fi. Jeszcze do niedawna wydawało się, że prym będzie tu wieść ruch przychodzący z sieci komórkowych.