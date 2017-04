SGH zaprasza na seminarium SPARTA

Zakład Zarządzania Informatyką SGH zaprasza na drugą edycję seminarium zorganizowanego w ramach cyklu SPARTA (Strategie Przedsiębiorstw w świecie Automatyzacji i RoboTyzAcji biznesu).

Hasło przewodnie tegorocznej edycji seminarium – które odbędzie się na terenie kampusu SGH w dniu 26 kwietnia - brzmi: „Dane + algorytmy w zarządzaniu klientem“.

Organizatorzy seminarium tłumaczą, że dane to nie wszystko. Należy zawsze znaleźć sposób ich przetwarzania. A w XXI wieku rolę tego postępowania wezmą ma siebie algorytmy. Stąd takie właśnie hasło przewodnie tego spotkania.

W tym roku gośćmi specjalnymi seminarium będą: Eliza Bujnowska (Head of Customer Insights, PAYBACK Polska), Piotr Dynowski (szef praktyki własności intelektualnej, telekomunikacji i mediów, Kancelaria Bird & Bird), Łukasz Konwicki, (menedżer ds. Partnerstw Strategicznych, mBank), Łukasz Kosuniak (szef zespołu B2B Marketing, Samsung Electronics Polska), Marcin Król (menedżer Zespołu Wdrożeń Projektów i Optymalizacji, Alior Bank), Tomasz Michałek-Czerepak (dyrektor Biura Jakości i Architektury Oprogramowania, GetinNoble Bank S.A), Kuba Ruiz (szef praktyki digital, Kancelaria Bird & Bird), Maciej Skuz (Head of Strategic Analysis and Customer Portfolio Management, Vivus Finance) i Tomasz Świerszcz, (Główny Architekt Aplikacji, GetinNoble Bank S.A).

Organizatorzy zakładają mocno interaktywną formułę spotkania i informują, że udział w seminarium jest kwalifikowany i nieodpłatny (poza przedstawicielami organizacji sektora publicznego i firm doradczych/IT/outsourcingowych). Zapewniają też kawę powitalną oraz lunch i słodki poczęstunek. Więcej informacji i arkusz rejestracji można znaleźć tutaj