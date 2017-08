Rittal: cyfrowa transformacja wciąż czeka na popularyzację

Cyfryzacja, usieciowienie i mobilność to trzy megatrendy XXI wieku, ale wiele firm przyjmuje postawę wyczekującą i nie podejmuje działań mających na celu przeprowadzenie cyfrowej transformacji.

Takie opinie można było usłyszeć podczas podczas ostatnich konferencji z cyklu „Dni Praktyki IT” organizowanych przez firmę Rittal w Niemczech. Według aktualnych badań IDC Benchmark Assessments co piąta firma w Niemczech przyjmuje postawę wyczekującą wobec cyfrowej transformacji.

Trudność transformacji polega na tym, że choć wiele procesów oraz informacji jest już zdigitalizowanych, a ilości danych błyskawicznie wzrosły, to jednak często nie można ich odnaleźć. „Przyczyną jest brak usieciowienia, który powoduje, że wciąż możemy mówić o archipelagu cyfrowych wysp” powiedział podczas konferencji publicysta i bloger IT Tim Cole.

Zobacz również:

„Realizacja cyfrowej transformacji będzie jednym z największych wyzwań dla przedsiębiorstw jeszcze przez najbliższe 10–15 lat. Firmy powinny traktować swoje dane jak składnik majątku i na ich podstawie wyciągać wnioski na przyszłość. Komu uda się stworzyć relacje między pozornie niezwiązanymi danymi, ten będzie mógł przewidywać przyszłe zdarzenia i przez to redukować koszty, korzystając z metod analityki predykcyjnej” uważa Tim Cole.

„Przyglądając się centrom danych w Niemczech, dochodzimy do wniosku, że nie jesteśmy jeszcze przygotowani na inteligentne fabryki, inteligentne miasta i Internet Rzeczy” uważa dr Sebastian Ritz, założyciel i prezes firmy iNNOVO Cloud GmbH.

„Siedem na dziesięć firm ciągle jeszcze używa własnych centrów danych, a nie zasobów kolokacyjnych lub chmurowych. Jednocześnie skalowalność i komercyjne korzyści wynikające z niskiego obciążenia własnych zasobów firmowych, często znacznie poniżej 50%, przemawiają za preferowaniem modeli chmury hybrydowej” powiedział Sebastian Ritz.

Jak widać nawet na rozwiniętych rynkach IT, cyfryzacja wciąż „budzi jeszcze niepewność i prowokuje liczne pytania” zauważył Christian Ludwig, wiceprezes ds. sprzedaży IT w Rittal prowadzący „Dni Praktyki IT Rittal”.