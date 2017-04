Pierwszy przenośny dysk SSD firmy WD

WD wprowadził do oferty swój pierwszy przenośny dysk SSD. Urządzenie nosi mało oryginalną nazwę My Passport SSD, jest dostępne w wersjach o pojemności 256 GB, 512 GB i 1 TB, i ma przepustowość dorównującą tej, jako oferują wewnętrzne dyski SSD wyposażone w interfejs SATA.

WD zapewnia, że dysk jest w stanie transmitować dane z szybkością dochodzącą do 515 MB/s. My Passport SSD jest wyposażony w konektor USB Type-C i wspiera standard USB 3.1 Gen 2 (10 Gb/s). Producent dołącza do dysku przejściówkę USB Type-A, tak aby użytkownicy mogli do dołączać do komputerów wyposażonych w takie złącze.

Dysk jest tak mały, że mieści się na dłoni. Ma wymiary 0,39 na 3,5 na 1,8 cala. Sugerowana prze producenta cena dysku, to 400 USD za model o pojemności 1 TB. Mniejsze dyski zostały wycenione na 200 USD (512 GB) i 100 USD (256 GB).

WD sprzedaje dysk razem z oprogramowaniem WD Backup, które może wykonywać automatycznie backup urządzenia, zapisując zmagazynowane na nim dane w chmurze Dropbox. . My Passport SSD jest zgodny z Apple Time Machine, ale przed podłączeniem go do tej usługi użytkownik musi go ponownie sformatować.

Dostęp do dysku My Passport SSD chroniony jest hasłem, a zapisywane na nim dane są szyfrowane sprzętowo. Dysk jest bardzo wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne. WD zapewnia, że wytrzymuje upadek z wysokości ponad dwóch metrów, gdy w momencie zetknięcia się z podłożem działa na niego siła 1500 G.