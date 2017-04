Na iPhone'a 8 możemy poczekać dłużej

Wiele wskazuje na to, że na premiera smartfona iPhone 8 może mieć miejsce dopiero jesienią tego roku. Tak przynajmniej twierdzi Brian White, analityk pracujący w firmie Drexel Hamilton.

Sugeruje on, że Apple przełoży premierę urządzenia na późniejszy termin z powodu kłopotów związanych z technologią 3G sensing. Dzięki tej technologii użytkownik smartfona może wydawać mu polecenia nie dotykając wyświetlacza, a przemieszczając nad nim w odpowiedni sposób dłoń czy palce. Technologia taka pozwala też bardzo precyzyjnie analizować twarz użytkownika, potwierdzając w ten sposób jego tożsamość.

Ruchy te rejestrować będzie specjalna kamera 3D, nazywana tak z racji tego, że „widzi” wszystkie trzy wymiary obiektu, a więc nie tylko szerokości i wysokość, ale również głębokość. Interpretacją ruchów dłoni zajmuje się oprogramowanie, które zamienia je na określone polecenie.

Do tej pory wszystko wskazywało na to, że wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 5,8 cala smartfon iPhone 8 pojawi się na rynki we wrześniu tego roku. Jeśli spekulacje sugerujące, że Apple przełoży premierę urządzenia na później okażą się prawdą, to smartfon iPhone 8 – znany też pod nazwą OLED iPhone –- może pojawić się w sklepach tuż przed tegorocznymi świętami Bożego Narodzenia.