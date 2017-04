Mozilla odstawia projekt Aurora na półkę

Firma poinformowała dzisiaj, że rezygnuje z projektu Aurora. Było to jedna z faz testowania nowej wersji przeglądarki Firefox, zanim trafi ona oficjalnie do rąk użytkowników jako finalny produkt.

Jednocześnie firma zdecydowała, ze firmy używające przeglądarki Firefox i biorące udział w projekcie Aurora będą od dzisiaj automatycznie przełączane na kanał testowy Beta.

"Stało się jasne, że projekt Aurora nie spełnia pokładanych w nim nadziei i nie sprawdził się jako pierwszy etap oceny stabilności pracy opracowywanych przez nas, nowych wersji przeglądarki Firefox. Stąd taka decyzja”, napisał dzisiaj na firmowym blogu Dave Camp, jeden z szefów firmy Mozilla.

Mozilla zaczęła oferować wiele wersji każdej edycji przeglądarki Firefox od 2011 roku. Od tego momentu użytkownicy mieli zawsze do dyspozycji następujące po sobie cztery wersje oprogramowania: Nightly, Aurora, Beta i Release. Najmniej stabilna była oczywiście zawsze pierwsza wersja (czyli Nightly), a najbardziej dopracowana finalna (czyli Release).

Z chwilą odłożenia na półkę projektu Aurora, po wersji Nightly będzie się pojawiać zawsze wersja Beta. Oznacza to, że wersje Release przeglądarki Firefox będą teraz trafiać do rąk użytkowników wcześniej niż do tej pory, gdyż od momentu pojawienia się wersji Nightly do udostępnienia wersji Beta mijały zawsze przeciętnie dwa miesiące. Tyle właśnie trwał żywot wersji Aurora.