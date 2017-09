IE i Egde tracą dalej na popularności

Firma analityczna Net Applications podaje w najnowszy raporcie badającym popularność przeglądarek, że w sierpniu 21% użytkowników pecetów używała do nawigowania po internecie przeglądarki IE lub Edge, a w miesiącu sierpniu aplikacje te straciły tak dużą część tego rynku, jak w żadnym miesiącu 2017 roku.

Na rynku tym bryluje w dalszym ciągu przeglądarka Chrome, która ma w nim udział ok. 60%.

Analitycy ostrzegają – jeśli od obu tych przeglądarek (IE i Edge) użytkownicy będą dalej odchodzić w tak szybkim tempie, to w połowie 2019 roku nie będą się one w ogóle liczyć w tym rankingu. To skrajnie pesymistyczna prognoza, która zapewne nie spełni się.

Trzeba jednak podkreślić, ze w pewnym sensie uprawniona, bowiem przeglądarki Edge i IE nigdy wcześniej nie traciły na popularności tak szybko jak w pierwszych sześciu miesiącach tego roku.

O ile można się pogodzić z myślą, że Microsoft odeśle w pewnym momencie przeglądarkę IE do lamusa, to na pewno nie w planach takiego samego zamiaru w odniesieniu do przeglądarki Edge.