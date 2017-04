HP detronizuje Lenowo. Jest obecnie największym producentem pecetów

Jak donosi IDC, w pierwszym kwartale tego roku na rynek trafiło 60,3 mln pecetów, czyli o 0,5% więcej niż w tym samym kwartale rok temu. To dobra wiadomość, gdyż ta znana firma analityczna przewidywało wcześniej spadek o co najmniej 1,8%.

Drugą ważną wiadomością zawartą w raporcie IDC jest to, że na pierwsze miejsce w rankingu największych producentów pecetów wysunęło się HP, spychając na drugie dotychczasowego lidera, czyli Lenovo.

Jednak według Gartnera to właśnie Lenovo jest obecnie największym producentem pecetów. Nie jest to błąd w obliczeniach i różnica wynika z faktu, że obie firmy stosują nieco inne kryteria. I tak IDC zalicza np. do pecetów urządzenia Chromebook, podczas gdy Gartner jest odmiennego zdania.

HP wysunął się na pierwsze miejsce głównie za sprawą doskonałych wyników uzyskanych w USA oraz zadowalających w Europie, podczas gdy Lenovo odnotowało na tych rynkach straty, gdyż koncentrowało swoją uwagę przede wszystkim na rynkach azjatyckich

I tak według IDC firma HP wyprodukowała w 2016 roku 13,1 mln pecetów (porównując rok do roku wzrost o 13,1%), a Lenovo 12,3 mln (wzrost o 1,7%). Trzecie miejsce zajmuje Dell (9,6 mln, wzrost o 6,2%). Kolejne miejsca zajmują firmy Apple (4,2 mln, wzrost o 4,1%) i Acer (4,1 mln).