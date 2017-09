GitHub przekształcił edytor kodu Atom w narzędzie IDE

Atom to opracowany przez informatyków z GitHub edytor kodu przeznaczony dla programistów, którego premiera miała miejsce trzy lata temu. Jego twórcy wyposażyli go ostatnio w szereg nowych mechanizmów.

Dzięki nim to znane deweloperom rozwiązanie można obecnie zaliczyć do narzędzia pełniącego rolę zintegrowanego środowiska programistycznego, czyli pakietu IDE (Integrated Development Environment).

Nowy edytor kodu Atom, który może teraz pełnić rolę zintegrowanego środowiska programistycznego, został opracowany przez GitHub we współpracy z korporacją Facebook. Rozwiązania nosi nazwę Atom-IDE i jego twórcy oferują deweloperom szereg dodatkowych pakietów, które pełnią funkcję serwerów obsługujących różne języki programowania.

Użytkownicy mają obecnie do dyspozycji pakiety wspierające takie języki, jak TypeScript, Flow, JavaScript, C# i PHP. Są one w stanie analizować projekty programistyczne bazujące na kodzie napisanym w każdym z tych języków.

Twórcy narzędzia zapowiadają, że pracują już nad kolejnymi pakietami, które będą wspierać następne języki programowania, takie jak Rust, Go i Python.