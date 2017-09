GPS i skaner linii papilarnych w komórce – dziś to standard, ale dwie dekady temu brzmiało to jak science fiction

Trudno sobie dzisiaj wyobrazić smartfon, który nie wspierałby technologii GPS. Jednak rozwiązanie to wkroczyło do smartfonów dopiero niedawno.

Również czytniki linii papilarnych wkroczyły w ostatnich latach szeroką ławą do smartfonów i są obecnie instalowane również z urządzeniach z tzw. niższej półki, które można kupić już za kilkaset złotych. Warto jednak pamiętać o tym, że do niedawna mało kto przewidywał, że obie te technologie pojawią się w mobilnych urządzeniach, które można będzie nosić w kieszeni.

Pierwszy komercyjny telefon wspierający technologię GPS został bowiem wprowadzony na rynek dopiero pod koniec zeszłego wieku, dokładnie w 1999 roku. Nosił nazwę Benefon Esc! i był produkowany przez firmę Benefon. W 2000 roku kolejne firmy zaprezentowały telefony zawierające układy GPS, ale Benefon zapisał się w historii jako pierwszy, który zaoferował tego typu rozwiązanie.

Zobacz również:

Benefon Esc!

Pewnego rodzaju przełom w tej dziedzinie nastąpił w 2004 roku, wtedy gdy Qualcomm opracował technologię noszącą nazwę “assisted GPS”. Dzięki niej użytkownik telefonu mógł z bardzo dużą dokładnością określić swoje położenie. Było to możliwe, gdyż technologia “assisted GPS” wykorzystywała zarówno sygnały GPS emitowane przez satelitę, jak i sygnały telefonii komórkowej.

Jeśli chodzi o skanery linii papilarnych, to wkroczyły one do przenośnych telefonów równo 10 lat temu. Wprowadziła je wtedy na rynek firma Toshiba, prezentując od razu dwa modele noszące nazwy G500 i G900.

Toshiba G500

Duże zasługi ma tu Apple, który przejął w 2011 roku firmę AuthenTec., specjalizującą się wtedy w produkcji wysokiej klasy podręcznych czytników linii papilarnych. Transakcja ta zaowocowała pojawieniem się na rynku w kolejnych latach smartfonów iPhone wyposażonego w takie dokładne czytniki. A pierwszy iPhone, który wspierał tę technologię można było kupić w 2012 roku. Nosił nazwę iPhone 5S.