Forrester Research podnosi ocenę systemu Windows 10

W opublikowanym w połowie 2016 roku przez firmę analityczną Forrester Research raporcie można przeczytać, że system operacyjny Windows 10 pozwala zaoszczędzić firmie na jednym pracowniku – w porównaniu z systemem Windows 7 - przez okres trzech lat kwotę 404 USD.

Forrester zrobił ostatnio podobne badanie, zwiększając kwotę oszczędności o 28%. Badanie wykazało, że obecnie firma może po wdrożeniu w miejsce Windows 7 systemu Windows 10, poczynić oszczędności ok. 515 USD (licząc tak jak poprzednio, czyli po trzech latach w przeliczeniu na jednego pracownika).

Największe oszczędności wynikają z bardzo dużego wzrostu produktywności pracowników mobilnych. Okazuje, że po przejściu na system Windows 10 pracownicy tacy są dużo bardziej innowacyjni i potrzebują dużo mniej czasu na wykonanie wielu zadań, które realizują z wykorzystaniem komputera. Wynika to z faktu, że Windows 10 wspiera w dużo większym stopniu pracowników mobilnych niż system Windows 7.

Kolejne zalety systemu Windows 10 powodujące, że oprogramowanie to tak zdecydowanie wygrywa z systemem Windows 7 i przynosi tak duże oszczędności, to: możliwość szybkiego wdrażania – i to przez samych użytkowników komputerów - aplikacji, krótki czas rozruchu komputera oraz usprawnienia zwiększające bezpieczeństwo aplikacji.

Forrester informuje też, że Windows 10 po jednym względem wypadł nieco gorzej w nowym badaniu. Chodzi mianowicie o to, że poniesione koszty migracji na system Windows 10 zwracają się obecnie po 14 miesiącach (moment, w który oszczędności dorównują poniesionym kosztom). Poprzednio było to 13 miesięcy).