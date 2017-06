Dostawcy usług internetowych włączają się do walki z terroryzmem

Czterech wiodących dostawców oprogramowania i usług sieciowych (Facebook, Microsoft, Twitter i YouTube) powołało wczoraj do życia organizację non profit noszącą nazwę Global Internet Forum to Counter Terrorism.

To ważne wydarzenie świadczące o tym, że wielcy przemysłu IT postanowili aktywniej rugować z internetu wszelkie treści wspierające działania terrorystów. Jak sama nazwa na to wskazuje (Globalne Internetowe Forum Przeciwdziałania Terroryzmowi) stawia ona za cel walkę z terroryzmem i promowanie internetowych rozwiązań wspierających to zadanie. Forum będzie realizować swoje działania we ścisłej współpracy takimi organizacjami, jak Unia Europejska (chodzi i unijną agendę Internet Forum), UN Security Council Counter-Terrorism Executive Directorate (UN CTED), ICT4Peace Initiative oraz z rządami wszystkich krajów zainteresowanych zwalczaniem terroryzmu. Zobacz również: Profilowe zdjęcia z Facebooka pod specjalną ochroną

Jednym z głównym projektów, jakie zamierza zrealizować forum, jest stworzenie chmurowej bazy danych, w której znajdą się zarówno porady ułatwiające walkę z sieciowym terroryzmem jak i narzędzia, które pozwalają automatycznie wykrywać i usuwać z internetu treści wspierające działania terrorystów.