Czy Lenovo odbierze firmom HPE i Dell EMC udziały w rynku produktów dla centrów danych

Lenovo wprowadza nowe marki ThinkSystem i ThinkAgile, które mają podkreślić zaangażowanie firmy w rozwój zaawansowanych rozwiązań dla centrów danych nowej generacji.

W 3 lata po przejęciu działu serwerów x86 należącego do IBM, Lenovo przystępuje do konkurencji w segmencie urządzeń przeznaczonych dla dużych centrów przetwarzania danych wprowadzając zaawansowane serwery, pamięci masowe, urządzenia sieciowe oraz systemy zintegrowane.

Lenovo zaprezentowała nową ofertę produktów przeznaczonych dla centrów danych i sterowanej programowo infrastruktury IT. Jest to największa premiera od czasu przejęcia 3 lata temu od IBM biznesu serwerów x86 i pierwsza zorganizowana przez utworzony w kwietniu 2017 roku nowy oddział Lenovo Data Center Group.

Wśród nowych rozwiązań Lenovo wprowadza serwery, przełączniki, pamięci masowe SAN i systemy konwergentne mające stanowić konkurencję dla produktów Dell EMC i HPE, które dominują obecnie w tym segmencie rynku.

Produkty zaprezentowano podczas konferencji Tech World Transform w Nowym Jorku, a równolegle ISC High Performance 2017 we Frankfurcie. Lenovo przedstawiło 14 nowych modeli serwerów, 7 pamięci masowych oraz 5 urządzeń sieciowych oraz wykorzystujące te elementy zintegrowane systemy konwergentne ThinkAgile.

„To największy w historii Lenovo zestaw produktów dla centrów danych” podkreślił Kamran Amini, dyrektor Lenovo odpowiedzialny za serwery i pamięci masowe.

Firma będzie zapewniać wsparcie dla starszych linii serwerów ThinkServer i System x, ale jej nowe produkty, serwery, pamięci i urządzenia sieciowe będą obecnie sprzedawane pod nową marką ThinkSystem, a także jako elementy rodziny rozwiązań konwergentnych ThinkAgile.

Nowe produkty, nowa marka i nowa strategia sprzedaży

„Zmiana nazewnictwa produktów to dobry pomysł. Lenovo nie tylko przejęło serwerowy dział IBM System x, ale zaczęło rozwijać własną strategię odzwierciadlającą wizję rozwoju rynku serwerowego i wprowadzać do oferty kompleksowy zestaw produktów” mówi Charles King, główny analityk w firmie Pund-IT.

Lenovo zmienia też dotychczasową strategię organizacji kanałów sprzedaży. „Po przejęciu serwerowego działu IBM polityka w tym zakresie nie była konsekwentna” przyznaje Kirk Skaugen, prezes Lenovo Data Center Group. Na przykład w ostatnich latach Lenovo przestało przyznawać certyfikaty dla partnerów sprzedających produkty firmy. „To mogło negatywnie wpłynąć na wyniki sprzedaży, bo z reguły firmy mające certyfikat oficjalnego partnera uzyskują dodatkowe korzyści takie, jak większe marginesy zysku. W efekcie ich aktywność w zakresie promocji sprzedaży jest wyższa” mówi Kirk Skaugen.

„Utworzenie nowej struktury biznesowej w połączeniu z nową, spójną strategią dotyczącą kanałów dystrybucji produktów ma zwiększyć efektywność sprzedaży rozwiązań end-to-end w skali globalnej” mówi Kirk Skaugen.

„W przypadku dużych przejęć, takich jak 10 lat temu zakup działu PC firmy IBM, a później działu serwerowego tej firmy, proces optymalizacja działów sprzedaży i opracowania strategii dotyczącej rozwoju i sprzedaży produktów zwykle trwa jakiś czas zanim polityka firmy się wykrystalizuje” zwraca uwagę Charles King. W przypadku Lenovo trwało to około trzech lat.

Serwery, pamięci masowe, przełączniki i systemy zintegrowane

Nowe serwery Lenovo, stelażowe, kasetowe i wolnostojące zostały zaprojektowane pod kątem wdrożeń w systemach hiperkonwergentnych i sterowanych programowo takich, które wykorzystują bazy danych in-memory (uruchamiane w pamięci operacyjnej), duże bazy transakcyjne, aplikacje do analityki w czasie rzeczywistym lub oprogramowanie ERP i CRM.

Są to m.in. stelażowe maszyny ThinkSystem SR950 4U, w których można zainstalować od 2 do 8 procesorów, a wszystkie podstawowe podzespoły mogą być wymieniane bez wyjmowania serwera z szafy stelażowej oraz kasetowe ThinkSystem SN550 i SN850 przeznaczone do pracy w obudowach Lenovo Flex System i przygotowane do współpracy z nowej generacji procesorami Intel Skylake, które mają pojawić się na rynku w lipcu, oraz dyskami SAS, SATA i NVMe.

Nowa rodzina pamięci masowych SAN zawiera m.in. urządzenia przeznaczone na rynek małych i średnich firm ThinkSystem DS2200 umożliwiające instalację do maksymalnie 96 dysków HDD lub SSD, a także pamięci dla dużych centrów danych DS6200 (do 240 dysków, interfejsy SAS 12 Gb/s, Fibre Channel 16 Gb/s lub iSCSI 10 Gb/s).

Jeśli chodzi o nowe przełączniki to Lenovo zaprezentowało m.in. ThinkSystem NE1072T (48 portów 10 GBase-T oraz 6 portów 40 Gb/s QSFP) oraz NE10032 z portami 100 Gb/s Ethernet.

Serwery, przełączniki i pamięci masowe są wykorzystywane w zintegrowanych systemach Lenovo ThinkAgile opracowanych przy współpracy z takimi firmami jak Microsoft, Nutanix i VMWare.

Oprogramowanie: najsłabszy element oferty Lenovo

Choć firma udostępnia pakiet XClarity, narzędzie do zarządzania systemami, oprogramowanie jest na razie najsłabszym punktem w jej ofercie rozwiązań do budowy sterowanej programowo infrastruktury IT. "W tym zakresie strategia Lenovo polegała w znacznej mierze na korzystaniu z rozwiązań innych, niezależnych firm na zasadzie partnerskiej współpracy” mówi Ashish Nadkarni, analityk z IDC.

Choć z jednej strony polityka taka pozwala na zaoferowanie, jak twierdzą przedstawiciele Lenovo, najlepszych w swojej kategorii dostępnych na rynku aplikacji i narzędzi, ale jest też ryzykowna.

Na przykład, w zakresie hiperkonwergentnych pamięci masowych Lenovo współpracowało z firmami Simplivity i Nimble, które zostały przejęte w tym roku przez jej konkurenta HPE.

Dlatego można oczekiwać, że po premierze systemów ThinkSystem i ThinkAgile, kolejnym ważnym ogłoszeniem będzie przejęcie jakiejś firmy software’owej.

Podczas konferencji Transform, Kirk Skaugen przyznał, że oprogramowanie jest obecnie elementem, którego firmie brakuje jeśli chodzi o sterowaną programowo infrastrukturę.

A na bezpośrednie pytanie czy Lenovo planuje przejęcie jakiegoś producenta oprogramowania otwarcie odpowiedział: tak, ale uchylił się od potwierdzenia, że może to być jej obecny partner, firma Nutanix.

Słabnący rynek i silna konkurencja

Według najnowszych danych IDC za pierwszy kwartał 2017 (Worldwide Quarterly Server Tracker), zarówno pod względem wartości, jak i liczby sprzedanych serwerów pierwsze miejsce zajmują z podobnymi wynikami HPE i Dell EMC zdecydowanie wyprzedzając konkurencję. Natomiast na trzeciej pozycji plasuje się Lenovo, choć pod względem wartości sprzedaży firma współdzieli to miejsce z Cisco i IBM.

Najbliższe lata pokażą, czy zmiany w organizacji kanałów sprzedaży oraz wprowadzenie nowych zaawansowanych rozwiązań serwerowych zwiększą udziały Lenovo w segmencie produktów dla centrów danych. Będzie to trudne zadanie, bo na razie na rynku serwerów dominują spadki sprzedaży, więc jej zwiększenie wymaga odebrania udziałów innym producentom, a konkurencja jest duża.

W segmencie serwerów Lenovo zajmuje obecnie trzecią pozycję pod względem liczby sprzedanych urządzeń z około 6-procentowym udziałem. Dell EMC i HPE mają ponad 3-krotnie wyższe, ponad 20-procentowe udziały.

Jeśli chodzi o wartość sprzedaży to sytuacja jest podobna, ale dodatkowo firma musi konkurować z Cisco i IBM, których obroty w segmencie systemów konwergentnych są, według IDC, w granicach błędu statystycznego takie same jak Lenovo.