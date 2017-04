Bosch szuka programistów

Bosch planuje zatrudnienie w tym roku około 20 000 specjalistów i managerów w działach technicznych i handlowych na świecie, w tym ponad 100 osób w Polsce.

Szczególnie poszukiwani przez Bosch są pracownicy z doświadczeniem zawodowym znający zagadnienia IT i mający umiejętności w zakresie programowania.

Jak mówi Christoph Kübel, członek zarządu i dyrektor ds. personalnych spółki Robert Bosch GmbH duże szanse znalezienia pracy w firmie mają pracownicy dysponujący wiedzą w dziedzinie oprogramowania, ale rekrutacja obejmie także kandydatów na stanowiska konsultantów systemów klasy ERP, analityków i menadżerów.

W Polsce rekrutacja będzie dotyczyć przede wszystkim należącego do Boscha, Warszawskiego Centrum Kompetencyjnego IT. Jest to jeden z czterech ośrodków firmy na świecie, gdzie powstaje oprogramowanie do obsługi urządzeń IoT (Internet Rzeczy), cyberbezpieczeństwa, aplikacji webowych i systemów SAP.

Bosch jest liczącym się na świecie, jednym z największych producentów różnego rodzaju czujników i elementów sterujących, które znajdują zastosowanie w przemyśle, branży motoryzacyjnej, urządzeniach rolniczych, budownictwie i systemach bezpieczeństwa.

Już od dłuższego czasu Bosch widzi w IoT szansę na rozwój biznesu i zapowiada koncentrację na opracowywaniu rozwiązań związanych z internetem rzeczy. Obecnie niemal co drugi wakat w firmie jest związany z obszarem oprogramowania, choć już dziś Bosch zatrudnia około 20 000 programistów.