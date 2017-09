Alexa i Cortana zaczną ze sobą rozmawiać

Amazon i Microsoft chcą, aby ich wirtualni asystenci mogli ze sobą rozmawiać. Oznacza to, że w przyszłości aktywowani za pomocą głosu i obdarzeni sztuczną inteligencją asystenci Alexa (Amazon) i Cortana (Microsoft) będą w stanie, po wypowiedzeniu przez użytkownika odpowiedniego polecenia, komunikować się ze sobą.

Firmy informują, że będzie to możliwe pod koniec tego roku. Wtedy to użytkownicy będą mogli za pośrednictwem jednego wirtualnego asystenta aktywować drugiego. Wystarczy iż wypowiedzą polecenie "Alexa, open Cortana," lub "Cortana, open Alexa", a pierwszy asystent uruchomi automatycznie drugiego.

Wywiad z szefami obu firm (Satya Nadella, Microsoft i Jeff Bezos, Amazon), w którym poruszono ten temat, pojawił się ostatnio na łamach amerykańskiego dziennika New York Times. W obszernym artykule zatytułowanym “Cortana, Open Alexa,’ Amazon Says. And Microsoft Agrees” potwierdzili oni, że prace nad tym projektem znajdują się w końcowej fazie.

Jeff Bezos poinformował w nim, że Microsoft oraz Amazon zamierzają nawiązać współpracę z innymi firmami mającymi w ofertach wirtualnych asystentów i namówić ich do tego, aby dołączyli do ich projektu. Chodzi to głównie o firmy Apple i Google, które są twórcami asystentów noszących nazwy Siri i Google Assistant. Powstałby wtedy nie duet, ale kwartet wirtualnych asystentów, które mogłyby się ze sobą komunikować.